"Не впервые": Игнат объяснил, почему в Киеве воздушную тревогу объявили после взрывов (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что сейчас неизвестно, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Сейчас специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Баллистические ракеты летят с большой скоростью, а у системы противовоздушной обороны есть всего несколько минут, чтобы отреагировать на угрозу и устранить вражеские цели. Поэтому во время ночной атаки в понедельник, 11 декабря, тревогу в Киеве и области объявили сразу после первых взрывов. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что этой ночью российские оккупанты запустили ракеты, летящие по баллистической траектории с северного направления. Вероятно, враг осуществлял пуски с территории Брянской области.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально — считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", — подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что сейчас неизвестно, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Сейчас специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Ночная атака на Киев: детали

Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что около 4:00 в понедельник, 11 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области.

Предварительно враг запустил восемь баллистических ракет с северного направления — Брянской области РФ. Все цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря российские военные атаковали Украину с помощью ракет. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ применила ракеты после длительной паузы, в частности тип вооружения был тот, который удалось накопить — Х-101/Х-55.

8 декабря советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что враг будет прибегать к геноцидной практике зимой — атаковать крылатыми сверхзвуковыми ракетами или дронами гражданское население, или объекты критической инфраструктуры.