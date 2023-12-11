Партизаны "Атеш" завербовали российского офицера из Росгвардии: что тот рассказал (фото)

Часть подразделений Росгвардии из Тамбовской области задействована в войне против Украины, потери некоторых из них составляют 70%, рассказали в украинском подполье.

Украинское подполье разведало воинскую часть Росгвардии в Котовске Тамбовской области (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент провел разведку территории и казарм воинской части 6891 Росгвардии в Котовске, Тамбовской области", — говорится в сообщении.

Координаты воинской части — 52.58867670241807, 41.50739684605416.

Воинская часть Росгвардии в Котовске

Также партизанам удалось склонить к сотрудничеству российского офицера из строевой части, в частности он поделился важными списками и информацией. Кроме этого, подполье узнало, что часть подразделений задействована в войне против Украины, потери некоторых из них составляют 70%.

"После чего желающих убыть в такую командировку заметно поубавилось, даже несмотря на возросшее денежное обеспечение", — рассказали партизаны.

Воинская часть Росгвардии Воинская часть Росгвардии

Движение "Атеш" добавило, что продолжает работать в глубоком тылу врага, планировать и осуществлять новые операции. Благодаря сознательным россиянам им удастся снизить "боевой потенциал путинских войск и прекратить эту преступную войну", убеждены в подполье.

Напомним, 10 декабря стало известно, что партизан "Атеш" мобилизовался в ряды ВС РФ через военкомат в Москве. В частности, он будет собирать разведывательную информацию о размещении российской противовоздушной обороны.

7 декабря в партизанском движении сообщили о вербовке российских военнослужащих в Курске. Россияне помогают с разведкой военных объектов на территории воинской части.