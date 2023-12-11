"Разгромлена глубоко законспирированная сеть": в Крыму задержали 18 украинских агентов, — СМИ

В России задержанных "агентов" обвинили в совершении пяти диверсий, десять человек осудили, рассказали журналисты.

Во временно оккупированном Крыму якобы разгромлена "глубоко законспирированная сеть" агентов украинских спецслужб. Об этом сообщило российское издание "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ.

"В Крыму разгромлена созданная под контролем Запада глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб", — говорится в сообщении.

В росСМИ отметили, что якобы на полуострове предотвратили совершение 14 диверсионно-террористических актов. Также были якобы задержаны 18 "агентов и пособников Киева", причастных к совершению пяти диверсий. В частности, десять человек уже осуждены.

Журналисты отметили, что якобы целями запланированных атак были оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, председатель оккупационного Государственного совета Крыма Владимир Константинов, пророссийский блогер Александр Талипов и бывший депутат Украины Олег Царев.

Напомним, 8 декабря советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские спецслужбы, СБУ и ГУР контролируют внутреннее пространство РФ с помощью агентских сетей. По его словам, Украина знает, где находятся лица, которые предали страну, что они делают и чем живут. В частности, они будут платить "самую большую цену".

8 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что основная цель рейдов во временно оккупированный Крым заключается в сборе информации и выполнении диверсионных задач. Он отметил, что есть публичная информация о количестве рейдов, однако на самом деле их было больше.