Лежит на снегу: СМИ показали кадры с места ликвидации Ильи Кивы (фото, видео)

По данным журналистов, ликвидация бывшего нардепа была одной из приоритетных целей украинских спецслужб и готовилась в течение длительного времени.

В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлено место смерти бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы в Московской области. Соответствующие фото и видео опубликовало агентство "РБК-Украина" 11 декабря.

Журналисты пишут со ссылкой на Службу безопасности Украины, что спецоперация по ликвидации Кивы готовилась в течение длительного времени. В СБУ сообщили, что экс-нардепа долго "вели", изучая маршруты его перемещения и прочие детали.

По словам источников портала, Кива являлся одной из приоритетных целей украинских спецслужб. Сообщается, что бывший депутат был ликвидирован недалеко от места, где он снимал пропагандистские видеоролики.

На обнародованных кадрах можно увидеть наблюдательный пункт, а также тело, лежащее на снегу.

Смерть Кивы: что известно

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили, что в России умер экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Тело обнаружили в Подмосковье.

По данным медиа, тело экс-нардепа обнаружили в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ. Журналисты заявили, что он имел резаную рану на правом виске, на теле — гематомы.

Позже росСМИ уточнили, что на теле Ильи Кивы обнаружили два пулевых ранения, а рядом были найдены две гильзы и патрон. Правоохранители рассматривают версию, что политика мог убить кто-то из постояльцев или сотрудников отеля.