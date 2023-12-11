В Одесской области работник ТЦК помогал мужчинам бежать за границу (фото)

По информации следствия, злоумышленник предлагал военнослужащим признать их непригодными к службе по состоянию здоровья, или помочь оформить опекунство над человеком с инвалидностью.

Одесские правоохранители разоблачили работника территориального центра комплектования, который помогал уклонистам бежать за границу. Об этом сообщают в полиции Одесской области.

По информации следствия, злоумышленник проходил службу в ТЦК и СП в Одессе. Вместе со своим братом он получил 7 тысяч долларов, за которые должен был помочь с увольнением со службы военнообязанного мужчины.

Фото: Нацполиция

Также следователи установили, что, находясь на должности в другом территориальном центре комплектования в Одесской области, злоумышленник самостоятельно нашел военнообязанного мужчину, который хотел сбежать из Украины. За 10 тысяч долларов работник ТЦК обещал помочь с оформлением опекунства над человеком с инвалидностью или же оформить его, как непригодного к службе по состоянию здоровья.

Таким образом уклонист мог бы беспрепятственно выехать из Украины в условиях действия военного положения. Задержали злоумышленника после того, как он получил задаток в размере 100 долларов на свой криптокошелек.

Работнику ТЦК сообщили подозрение в незаконной переправке через границу и в получении взятки. Ему грозит до 9 лет заключения с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.

Сейчас мужчина находится под стражей, однако может выйти под залог в размере 214 тысяч гривен.

Также подозрение сообщили брату злоумышленника. За получение неправомерной выгоды его могут наказать штрафом в размере от 34 до 85 тысяч гривен, или заключить в тюрьму на срок от 2 до 5 лет.

В Харьковской области работники ТЦК будут усиленно проверять документы мужчин в развлекательных заведениях. Однако, по словам главы области Олега Синегубова, мобилизационные мероприятия будут проходить в рамках законодательства.

Отметим, в ноябре нардепы рассказывали, что избежать службы в Украине пытаются около 1–5% украинцев.