Дорога занимает почти неделю: выезд из оккупации обходится украинцам в 30 тыс. грн, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, выбраться на свободные территории очень сложно, однако несколько маршрутов все же есть. Украинская сторона помогает гражданам в этом вопросе.

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий и ограничивают их права. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, выехать из регионов, которые временно находятся под контролем Кремля, очень сложно. Есть несколько направлений и занимает эта процедура не менее 5 дней.

Все это не бесплатно и украинцы вынуждены платить десятки тысяч гривен, чтобы оказаться на свободных территориях.

"Мы фиксируем выезд жителей с оккупированных территорий, и многим жителям мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через какие сложнее. Также в течение долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогой путь и может стоить до 20-30 тысяч гривен на одного человека", — заявил Иван Федоров.

Отдельно мэр Мелитополя отметил, что выезд из захваченных территорий осуществляется Через Крым, Мелитополь, Мариуполь, после чего у граждан есть возможность попасть в Грузию, Латвию, Эстонию или Финляндию. Также можно оказаться прямиком в Украине через пограничный переход в Сумской области.

После возвращения в Украину жители временно оккупированных территорий становятся на учет в гуманитарные центры, и там им помогают с оформлением документов, а также предоставляют гуманитарную помощь.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что россияне используют детей на оккупированных территориях для войны. В школах враг проводит акцию "письмо солдату", в рамках которой украинских детей заставляют писать письма российским военным, рассказали координаторы подполья.