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Военный Фокус Российско-украинская война

Дорога занимает почти неделю: выезд из оккупации обходится украинцам в 30 тыс. грн, — Федоров

Артем Богомаз
Фото: РИА Новости | Жители оккупированных территорий вынуждены платить десятки тысяч гривен за выезд (иллюстративное изображение)

По словам мэра Мелитополя, выбраться на свободные территории очень сложно, однако несколько маршрутов все же есть. Украинская сторона помогает гражданам в этом вопросе.

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий и ограничивают их права. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, выехать из регионов, которые временно находятся под контролем Кремля, очень сложно. Есть несколько направлений и занимает эта процедура не менее 5 дней.

Все это не бесплатно и украинцы вынуждены платить десятки тысяч гривен, чтобы оказаться на свободных территориях.

"Мы фиксируем выезд жителей с оккупированных территорий, и многим жителям мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через какие сложнее. Также в течение долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогой путь и может стоить до 20-30 тысяч гривен на одного человека", — заявил Иван Федоров.

Отдельно мэр Мелитополя отметил, что выезд из захваченных территорий осуществляется Через Крым, Мелитополь, Мариуполь, после чего у граждан есть возможность попасть в Грузию, Латвию, Эстонию или Финляндию. Также можно оказаться прямиком в Украине через пограничный переход в Сумской области.

После возвращения в Украину жители временно оккупированных территорий становятся на учет в гуманитарные центры, и там им помогают с оформлением документов, а также предоставляют гуманитарную помощь.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что россияне используют детей на оккупированных территориях для войны. В школах враг проводит акцию "письмо солдату", в рамках которой украинских детей заставляют писать письма российским военным, рассказали координаторы подполья.