Гибель помощника Залужного: суд избрал меру пресечения полковнику Тимченко

По данным журналистов, суд рассмотрел апелляцию по делу гибели Геннадия Частякова. Помощник главнокомандующего погиб в результате взрыва гранаты во время празднования своего дня рождения.

Суд избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Олегу Тимченко. Он подарил помощнику генерала Валерия Залужного Геннадию Частякову гранаты, ставшие причиной его гибели. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

Как отмечают журналисты, ранее спецпрокуратура заявила, что будет обжаловать решение суда об отказе в избрании меры пресечения. Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря.

"По итогу заседания подозреваемому была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", — сообщил источник.

Гибель Геннадия Частякова: что известно

Напомним, 6 ноября СМИ сообщили, что в селе Чайки Киевской области взорвалась граната, в результате чего погиб военнослужащий. Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева отметила, что трагедия произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Позже стало известно, что речь идет о 39-летнем Геннадии Частякове, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранения также получил его 13-летний сын Глеб.

Боевые гранаты, найденные у Тимченко Фото: УНИАН

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на правоохранителей отметил, что помощнику Валерия Залужного преподнесли на день рождения "подарочный набор", в который входили гранаты. Подарок имениннику вручил его коллега полковник Олег Тимченко.

Фото с места гибели Частякова Фото: Украинская правда

Делом о гибели Геннадия Частякова занялось Государственное бюро расследований.