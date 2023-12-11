Грузия вытесняет Украину и Россию с рынка обслуживания советской авиатехники, — СМИ (фото)
Местные журналисты "засветили" в кадре вертолеты и самолеты, которые ремонтируют и обновляют в Тбилиси. Военные аналитики посчитали, что речь идет о технике из пяти стран.
Из-за войны в Украине грузинские авиапредприятия забрали большинство контрактов по обслуживанию советской техники. Об этом 11 декабря сообщили в украинском медиа "Милитарный".
Аналитики отметили, что оборонно-промышленные комплексы Украины и РФ сейчас нагружены госзаказами. В то же время Грузия заняла освободившуюся нишу и обслуживает военную авиацию для Азии и Африки.
В частности, в СМИ попали вертолеты и самолеты пяти стран, которые ремонтируют и модернизируют на грузинском предприятии Tbilisi Aircraft Manufacturing. Известно, что мощности компании размещены в Тбилиси.
Специалистам удалось идентифицировать на кадрах:
- пять-шесть венгерских вертолетов Ми-24;
- пять вертолетов Ми-17 из Южного Судана;
- вертолеты Ми-35М и Ми-8 из Джибути;
- три азербайджанских вертолета Ка-27;
- штурмовик Су-25 из Конго;
- грузинский самолет Л-39 "Альбатрос".
По данным "Минитарного" грузинское предприятие давно поддерживает и модернизирует советскую авиацию для Конго, Чада и Азербайджана. Однако заказы для Венгрии, Судана и Джибути ранее выполняли Украина и Россия.
Кроме того, в Грузии нет предприятий, способных производить большинство деталей и агрегатов для ремонта техники. То есть возможно опосредованное сотрудничество с украинскими и российскими экспортерами.
Аналитики уточнили, что главным производителем двигателей для вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-8 и Ми-17 является украинская компания "Мотор Сич". Кроме нее основным украинским игроком на рынке ремонта вертолетов является Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".
Напомним, 11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. Речь идет о 133,5 миллиона долларов, и эти деньги направлены на поддержку украинцев зимой.
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