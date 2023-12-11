Разговор Буданова с ВС РФ, спасение "Конана" и "вышки Бойко": новые детали операций ГУР (видео)

Боец спецподразделения разведки "Артан" рассказал, как проходила подготовка к высадке на "вышках Бойко" и как Кириллу Буданову удалось уговорить сдаться в плен более десятка вражеских штурмовиков.

Спецназовец Главного управления разведки Минобороны с позывным "Саба" рассказал, какие операции реализует спецподразделение "Артан", как прошло общение Кирилла Буданова с оккупантами и как происходило освобождение "вышек Бойко". Об этом известно из интервью, обнародованного "Радио Свобода".

"Саба" подтвердил, что за время полномасштабной войны "Артан" участвовал в боях за Киев и Бахмут, выполнял операции на Херсонском и Николаевском направлениях, побывал под Харьковом и в Черном море. Кроме того, спецназовцы реализовали "энергодарскую операцию" и операции в тылу ВС РФ.

"Работа в тылу врага что предусматривает? Работа с железнодорожной инфраструктурой, с линиями электропередач, складами, сбор информации", — объяснил разведчик.

Он рассказал, что бойцы получают информацию о скоплении сил ВС РФ и передают ее в штаб. Там уже принимается решение о поражении.

Убедительный разговор с Будановым

Во время одного из заданий "Артана" в эфир вышли российские бойцы, которые находились рядом. "Саба" вспомнил, что они пытались диктовать свои условия. Им ответил по рации лично руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Фото Кирилла Буданова Фото: Украинская правда

"Ну, ответ был такой, чтобы они сдались в плен. Группой", — передал разведчик.

В результате обменный фонд Украины пополнился более чем на 10 вражеских штурмовиков.

Командир — "Титан"

По словам спецназовца, командир подразделения имеет позывной "Титан". Он не сидит в штабе, а участвует в операциях.

В частности, "Титан" вместе с подчиненными был на "вышках Бойко", а также помогал эвакуировать своего раненого бойца из тыла врага.

Высадка на "вышках Бойко"

"Саба" рассказал, что на операцию по освобождению "вышек Бойко" бойцы подразделения отправились в гидрокостюмах и с аквалангами.

"Вышка — это прежде всего было закрытое пространство. Короткие дистанции... С собой брали автоматическое короткоствольное оружие", — объяснил он.

Фото с места событий Фото: Instagram / Спецподразделение ГУР МОУ "Артан"

Спецназовцы также были вооружены противозенитными средствами, управляемыми ракетами и гранатометами. На пути к "вышкам Бойко" они попали в шторм, поэтому лодка примерно на 60% погрузилась в воду.

"Пулеметчик, который стоял на носу лодки с пулеметом — с головой зашел под воду. И это была не волна, а такие там сильные штормы", — вспомнил "Саба".

Однако он заверил, что обошлось без потерь. Разведчики завершили операцию мокрыми, но целыми. Более того, им удалось "затрофеить" радиолокационный комплекс "НЕВА-Б" и неуправляемые авиационные ракеты.

Подготовка к операции

Спецназовец признался, что участвовал в планировании высадки на "вышках Бойко" и подготовке бойцов.

"Я готовил своих людей, мы плавали, много плавали. На лодках. Не могу вам разглашать эту информацию", — отметил он.

По словам "Сабы", плавание в целом является стандартным элементом подготовки подразделения. В частности, разведчики учатся плавать со связанными руками и ногами, в униформе и штурмовых ботинках.

"Они набираются водой, тянут вниз. Так же одежда становится мокрой, сковывает движения", — объяснил военный.

Спасение "Конана"

"Конан" — один из бойцов "Артана", и во время операции на "вышках Бойко" он выпал за борт.

"Саба" рассказал, что не давал сослуживцу шансов, но на утро узнал о его спасении. "Конан" провел в открытом море 14 часов, но выжил.

"Я для себя сделал урок — никогда не нужно сдаваться. Наш командир все сделал для того, чтобы его нашли. А это очень трудно — найти человека в открытом море. Очень. Практически нереально", — признался спецназовец.

Напомним, "вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые находятся в Черном море вблизи берегов временно оккупированного Крыма. 11 сентября в ГУР официально заявили, что Украина вернула их под контроль.

О разговоре руководителя ГУР Кирилла Буданова с российскими оккупантами уже упоминал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый". Он рассказал, что Буданов лично присутствовал на операции и провел со штурмовой группой ВС РФ переговоры по рации.