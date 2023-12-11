"Не можем продолжать ждать": в Британии призвали Европу не надеяться на помощь США

По словам министра обороны Гранта Шэппса, странам на европейском континенте необходимо увеличить расходы на оборону, ведь Вашингтон, как показывает история с Киевом, не всегда может иметь возможность помочь.

Соединенные Штаты Америки не всегда смогут помогать, поэтому Европе пора задуматься о том, как обеспечить собственную безопасность самостоятельно. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, передает Politico 11 декабря.

По его словам, сейчас военная поддержка Украины со стороны Вашингтона начала уменьшаться и это может быть своеобразным знаком для правительств европейский государств, которые рассчитывают на усилия США.

"На самом деле я считаю, что Европе нужно активизироваться и позаботиться о собственной безопасности. Мы не можем продолжать ждать, что США всегда будут приходить на помощь Европе", — заявил Грант Шэппс.

Один из способов, который поможет Европе себя обезопасить, является значительное увеличение расходов на оборону. Это один из ключевых факторов обороноспособности европейского континента.

Одновременно британский министр обратился к Конгрессу США, где возникли разногласия из-за военной поддержки Украины на 2024 год. Грант Шэппс убежден, что помощь входит в интересы Вашингтона, ведь иначе другие противники по всему миру станут смелее. Это и есть причина, по которой необходимо окончательно остановить Владимира Путина.

На вопрос о том, продолжит ли Лондон в ближайшие несколько лет помогать Киеву самостоятельно, глава Минобороны Британии не ответил. Он объяснил, что поддержка состоит не только в деньгах, ведь сейчас война вступила в новую фазу".

Напомним, 1 декабря сообщалось, что Европа не готова к войне в случае масштабного нападения РФ. По словам военного историка Зенке Найтцеля, вероятный проигрыш Европы может быть связан с тем, что союзникам будет трудно быстро перебросить достаточное количество войск и техники на линию фронта.