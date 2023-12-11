"Это нонсенс": Украина до сих пор не отменила соглашение о Черноморском флоте РФ в Крыму (видео)

Нардеп Владимир Арьев объяснил, что "формальных оснований" для отмены ратификации хватает, но вопрос "завис" в суде. Более того, по его словам, уже появились защитники этих договоренностей.

В 2010 году были заключены так называемые "харьковские соглашения" об условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Эти договоренности относительно вражеских кораблей в вскоре захваченном Крыму до сих пор не были отменены. Об этом 11 декабря в эфире телеканала "Еспресо" рассказал народный депутат Владимир Арьев.

Парламентарий рассказал, что Конституционный суд получил представление об отмене "харьковских соглашений". Он предложил разделить этот вопрос на две составляющие — политическую и юридическую.

"С точки зрения политической составляющей, ну действительно, какой вообще может быть вопрос базирования Черноморского флота и обязательства, которые берет на себя Украина — это нонсенс. Очень много соглашений с РФ было денонсировано именно в течение уже этой каденции Верховной Рады", — отметил Арьев.

Однако, по его словам, отмена соглашения о российском флоте "зависла" в суде. Нардеп подчеркнул, что решение Конституционного суда должно быть уже "однозначное и железное".

"Здесь вопросом остается то, какое решение примет Конституционный суд", — отметил Арьев.

Он рассказал, что мнения по этому вопросу разделились. В частности, есть даже те, кто защищает соглашение о вражеском Черноморском флоте в Крыму.

"Как участник тех событий я могу сказать, что было нарушено абсолютно все", — вспомнил парламентарий.

По его словам, была нехватка голосов даже для регистрации соответствующего предложения. Кроме того, голосование происходило не персонально, а массово — с нарушением норм Конституции.

"То есть формальных оснований достаточно для того, чтобы Конституционный Суд принял решение об отмене ратификации", — заверил Арьев.

Напомним, о том, что Конституционный суд проверит "харьковские соглашения" на соответствие закону, стало известно еще 14 апреля. За это выступили 49 украинских депутатов. Как отмечал Фокус, экс-президент Виктор Янукович согласился на продление срока пребывания ЧФ РФ в Крыму на 25 лет в обмен на скидки на газ.

В Украине уже возбуждено дело из-за подписания "харьковских соглашений". 15 сентября стало известно, что за это будут судить бывших президента Виктора Януковича и главу правительства Николая Азарова.