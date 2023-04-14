"Не было правовой базы": КСУ проверит законность "харьковских соглашений" Януковича

С требованием проверить на конституционность скандальные соглашения по Черноморскому флоту РФ выступили 49 депутатов. Судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Головатый.

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Так называемые "харьковские соглашения", принятые в 2010 году касательно Черноморского Флота на территории Украины, будут проверены Конституционным судом на предмет соответствия Основному закону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 14 апреля.

Судьей-докладчиком по делу выступит Сергей Головатый. Отмечается, за инициативу проверки на конституционность "соглашений" выступили 49 депутатов.

"Вторая коллегия судей Второго сената 13 апреля 2023 года открыла конституционное производство по делу по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о конституционности Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля Законом Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" от 27 апреля 2010 г. № 2153–VI", – отметили в КСУ.

Обратившиеся в КСУ депутаты уверенны, что "харьковские соглашения" перечат принципам обеспечения национальной безопасности. Кроме того, отмечается, что у этого договора отсутствует нормативно правовая база и он не соответствует статьи 17 Основного Закона Украины.

"На одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу", — добавили в КСУ.

Подписание "Харьковских соглашений"

21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое предусматривало продление строка пребівания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе на 25 лет. Взамен на этот шаг Украина получила скидки на газ.

В августе 2022 сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Михаилу Ежелю, который возглавлял ведомство с марта 2010 по февраль 2012 года. Его обвиняют в том, что, согласовал подписание "Харьковских соглашений".

Напомним, 25 июля 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и главе Минюста Александру Лавринович за "Харьковские соглашения".

Ранее, 31 мая 2022 ГБР разрешило провести спецрасследование по госизмене бывшего премьера Николая Азарова.