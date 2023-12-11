Визит Зеленского в США: Остин рассказал, почему важно продолжать помогать Украине (фото)

По словам главы Пентагона, если не дать отпор Кремлю, тогда в мире будет еще больше хаоса и кровопролитий. Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за выполнение договоренностей.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Соединенные Штаты Америки и уже провел встречи, где пошла речь о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 11 декабря.

По его словам, начался визит в Вашингтон со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Чарльзом Брауном.

Прошли переговоры в Национальном университете обороны США и удалось поднять несколько важных тем.

"Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны", — пишет Зеленский.

Отдельно украинский президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за то, что все договоренности выполняются, в том числе в сфере усиления противовоздушной обороны. Министр Ллойд Остин и генерал Чарльз Браун проявили личное лидерство, за что Владимир Зеленский их дополнительно поблагодарил.

Визит Зеленского в США: реакция главы Пентагона

Ллойд Остин отметил, что помощь западных партнеров для украинских военный имеет решающее влияние на ситуацию на поле боя, ведь благодаря совместным усилиям ВСУ вернули уже более половины территорий, которые РФ захватила с февраля 2022.

Российские оккупанты, продолжает американский министр, очень сильно ослаблены. Глава Кремля Владимир Путин хотел деморализовать украинский народ, но сделал это со своими войсками.

"Поэтому вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы. Если мы не дадим отпор агрессии Кремля сегодня, если мы не сдержим других потенциальных агрессоров, мы только пригласим еще больше агрессии, еще больше кровопролития и еще больше хаоса", — заявил Остин.

Отдельно глава Пентагона вспомнил свою поездку в Киев, которая случилась несколько недель назад. Там он убедился в решимости украинской армии и стойкости украинского народа, который готов бороться за свою свободу.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине к Новому Году. Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским, которая пройдет во вторник, заверит его, что будет добиваться от Конгресса положительного решения касаемо военной поддержки Киева.