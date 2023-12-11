"Расходы выросли": законодатели ЕС обратятся к Конгрессу США касательно Украины, – СМИ

В письме европейских политиков к американским конгрессменам говорится, что победа России в войне против Украины придаст смелости "нашим врагам во всем мире".

Более сотни высокопоставленных законодателей Европейского союза намерены направить в Конгресс США совместное письмо с призывом оказать Украине дополнительную военную помощь. Об этом пишет Reuters 11 декабря.

Сообщается, что обращение будет отправлено 12 декабря. Его подписали политики по меньшей мере 17 европейских государств, среди которых Франция, Германия, Италия, Польша и Ирландия.

В издании полагают, этот шаг является признаком растущей обеспокоенности в Европе касательно дальнейшей американской поддержки Киева.

Европейские депутаты упомянули о том, что представители обеих партий США в течение многих лет призывали ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Политики отметили, что "согласны с этой законной просьбой".

"Победа Путина придаст смелости нашим врагам во всем мире: они наблюдают и надеются, что мы устаем. Украинцы воюют, поэтому нам не придется это делать", — говорится в письме.

По данным журналистов, группу европейских законодателей возглавил французский депутат Бенджамин Хаддад. В своем обращении политики подчеркивают, что страны Европы внесли в поддержку Украины такой же вклад, как и Вашингтон.

"Военные расходы выросли по всей Европе. Однако американская военная помощь имеет решающее значение и неотложна", — заявили в ЕС.

Напомним, в среду, 6 декабря, законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. В республиканской партии не поддержали законопроект, так как из него были исключены более жесткие меры по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью от 11 декабря призвал страны Европы задуматься о том, как обеспечить собственную безопасность самостоятельно. По его словам, нельзя продолжать ждать, что США всегда будут приходить на помощь.