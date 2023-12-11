Как Россия будет платить репарации Украине: посол по особым поручениям МИД объяснил механизм

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич назвал две составляющие, без которых полная ответственность России за войну против Украины не наступит.

Международный суд ООН, который является отправной точкой для запуска процесса репараций, должен принять решение о компенсации со стороны конкретного государства. Подробности сообщил "Суспільному" Антон Кориневич, посол по особым поручениям МИД Украины и агент Украины в Международном суде ООН.

Он назвал Международный суд ООН в определенной степени началом для рассмотрения вопроса компенсаций. Инстанция рассматривает нарушение конкретных конвенций. Соответственно репарации будут касаться несоблюдения этих конвенций.

"Международный суд ООН — это точечная вещь по компенсациям", — пояснил дипломат.

Антон Кориневич отметил, что существует и более широкий трек создания компенсационного механизма. Представители Министерства юстиции сейчас уже достигли значительных результатов на этом треке, в частности, создание реестра убытков.

"Это база данных, которая будет собирать все заявки об убытках", — подчеркнул посол по особым поручениям МИД.

Должна действовать и компенсационная комиссия, которая будет принимать решение о самих выплатах, их количестве. Также должен функционировать компенсационный фонд, который должны наполнить компенсированными активами РФ.

Он отметил, что ответственность России за войну против Украины должна быть всеобъемлющей и полной. Для такого результата должны эффективно работать все международные судебные органы. Как отметил Антон Кориневич, нужно реализовать определенные аспекты, которые существуют сегодня:

ответственность за преступление агрессии;

создание компенсационного механизма.

Дипломат отметил, что без реализации этих позиций не сможем говорить, что ответственность полностью наступила. Оба механизма должны быть созданы, несмотря на все препятствия и противодействия.

Напомним, в сентябре Антон Кориневич заявил, что Украина будет требовать репараций от РФ в Гааге. На брифинге в Гааге он отметил, что сумма претензий пока не определена, но решение о выдвижении финансовых требований принято.