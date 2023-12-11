"Везде раненые": партизаны пробрались в главный военный госпиталь Москвы (фото, видео)

Объем перевозок настолько велик, как отметили в подполье, что во время выгрузки носилки с пострадавшими заполняют весь перрон, создавая жуткое зрелище.

Главный военный госпиталь Москвы переполнил военными, а принимать новых пациентов медики отказываются. В Telegram-канале "АТЕШ" опубликовали подробности.

На территории медицинского учреждения большое количество раненых оккупантов. Как отметили участники подполья, проблема связана с отсутствием достаточного количества мест для размещения в палатах. Это и провоцирует ситуацию, поскольку часть из них вынуждена находиться в коридорах и даже в столовой.

Новым пациентам отказывают, не принимают их. Раненых оккупантов отправляют на снова на фронт, не признают инвалидами. Выплаты за ранения оказываются несвоевременными или вообще не предоставляются.

В госпиталь, как говорится в сообщении, раненых доставляют поездами. Объем перевозок настолько велик, что во время выгрузки носилки с пострадавшими заполняют весь перрон, создавая жуткое зрелище.

Деятельность "АТЕШ" в России

"Атеш" 7 декабря разведал военкомат в Самарской области. Участники подполья прошли вокруг территории военкомата в Тольятти, который охраняется. В подполье не исключают возможные дальнейшие более жесткие действия в отношении этого объекта. Была осуществлена разведка и поиск слабых мест в охране военного объекта. Партизаны не исключают дальнейшие более жесткие действия к этому военкомату.

"Атеш" завербовал российских военных в Курске. Партизаны встретились с российскими военнослужащими, которые насильно оказались в воинской части №11262. Те "во всю саботируют" выезд в Украину, чтобы "не воевать в преступной войне". Оказалось, что они "на всю саботируют" выезд в Украину, чтобы "не воевать в преступной войне".

Партизана "Атеш", как стало известно в декабре, мобилизовали в войска РФ в Москве. Агент партизанского движения будет собирать разведывательную информацию о размещении противовоздушной обороны на территории РФ, рассказали в подполье.

Напомним, 5 декабря "Атеш" рассказал, как в Крыму репрессируют российских срочников. Из-за репрессий в воинских частях оккупантов три матроса совершили суицид. Во избежание проблем во время службы российским военным предлагают подписать контракт, рассказали в украинском подполье.