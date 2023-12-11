"Бегите и забирайте автоматы": ВС РФ придумали новую тактику штурмов под Авдеевкой (видео)

Офицер ВСУ Максим Морозов рассказал, что теперь российских оккупантов выпускают на поле боя вообще без автоматов, бронежилетов и касок. Вместо этого им дают "простую задачу".

Ситуация на Авдеевском направлении — тяжелая и критическая. ВС РФ наступают, не жалея своих солдат. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 11 декабря заявил офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

По его словам, атакуя небольшой город Авдеевка, в котором до полномасштабного вторжения проживали лишь 30 тысяч человек, Россия за два месяца уже положила 15 тысяч жизней.

"До начала этого осеннего наступления они еще где-то так же положили. Соответственно, московиты уже потеряли до 30 тысяч убитыми, наступая на Авдеевку", — отметил военнослужащий.

Он объяснил, что российским оккупантам поставили конкретную задачу — взять город под контроль. Это нужно для выборов и выступлений президента Владимира Путина, и армия готова положить еще немало пехоты для достижения цели.

Морозов рассказал, что сейчас ВС РФ пытаются найти любые лазейки и слабозащищенные места на фронте. Кроме того, они возобновили движение колоннами — до 15 единиц техники. Ранее из-за мягких почв захватчики не применяли более трех единиц.

"Уже есть информация, что по линии фронта они высылают эту пехоту вообще без автоматов, бронежилетов и касок, давая им простую задачу: там лежат "убитые соотечественники", бегите и забирайте автоматы, надевайте их каски-бронежилеты и атакуйте украинцев", — описал офицер.

Он вспомнил данные, что в Донецк прибыли для штурма Авдеевки еще 40 тысяч российских бойцов. Военный заверил, что это живая сила, которая такой будет оставаться недолго.

Напомним, в 53 ОМБр имени Владимира Мономаха рассказали, что ВС РФ на Авдеевском направлении имеют преимущество в FPV-дронах и артиллерии.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что перед ВС РФ поставили задачу захватить Авдеевку до Нового года или до президентских выборов. Однако страна-агрессор имеет и "план Б".