"Отличная работа, украинские избиратели": сенатор США назвал победу Украины абсурдом (видео)

Республиканец Джей Ди Вэнс уверен, что впереди переговоры. По его словам, в интересах США — оставить часть украинских территорий России.

Сенатор США от штата Огайо и политик-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что никто на самом деле и не верил в победу Украины в войне с Россией. Об этом известно из его комментария в эфире телеканала CNN от 10 декабря.

"Каждый, кто имеет ум в голове, знает, что это всегда будет заканчиваться переговорами. Идея о том, что Украина сможет отбросить Россию назад к границе 1991 года, абсурдна. На самом деле никто в это не верил", — сказал сенатор.

Он назвал Украину "функционально разрушенной". По его словам, средний возраст солдат ВСУ уже составляет 43 года, и "это трагично". Политик предположил, что в будущем США будут платить "украинским пенсионерам" за "восстановление всей страны".

По словам Венса, важно "прекратить убийства", то есть достичь прекращения огня. Он заверил, что армия президента РФ Владимира Путина не пойдет дальше, то есть жителям Польши и Германии не о чем волноваться.

"Что в интересах Америки, так это принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторую территорию. И нам нужно завершить эту войну", — подытожил член Сената США.

Комментарий Джея Ди Вэнса

11 декабря на заявление Вэнса отреагировала профессор Университета Иллинойса Мотря Кодилл. Она напомнила, что в Огайо немало жителей украинского происхождения.

"Отличная работа, украинские избиратели Огайо", — написала Кодилл.

Публикация Мотри Кодилл от 11 декабря Фото: Скриншот

Кто такой Джей Ди Вэнс?

Джей Ди Вэнс — сенатор США от Огайо. Он был избран в Сенат в 2022 году и принял присягу 3 января 2023 года.

Вэнс — сам из Огайо, родился и вырос в Мидлтауне. Служил в Корпусе морской пехоты США и впоследствии получил юридическое образование. Является предпринимателем и политиком-республиканцем.

Ранее он уже выступал против помощи Украине и заявлял, что переговоры неизбежны. Сравнивая Украину с Израилем он отмечал, что в случае с украинско-российской войной нет "четкого плана" по достижению целей. По его словам, деньги США якобы идут на поддержку "фермеров", субсидии для малого бизнеса и выплаты спасателям.

Напомним, в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Его должны предоставить до конца декабря.

Президент Владимир Зеленский 11 декабря прокомментировал паузу в помощи от США из-за внутренних разногласий в Конгрессе. По его словам, Украина способна это побороть.