ВС РФ перебрасывают военную технику на Донбассе: Андрющенко рассказал, что задумал враг (видео)

Через Мариуполь российские военные перебросили более 12 грузовиков с БК и инженерным оборудованием, системы зарядки ПВО и несколько пустых тралов, рассказал советник мэра.

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают военную технику через временно оккупированный Мариуполь в направлении Никольского Донецкой области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram 12 декабря.

"Более 12 грузовиков с БК и инженерным оборудованием, системы зарядки ПВО и несколько тралов (пустых) через Мариуполь в направлении Никольского", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать силы в сторону Никольского и на север к Волновахскому району Донецкой области. По словам Андрющенко, гипотеза потенциальной попытки следующей операции в районе Угледара уже не выглядит "такой невероятной, как в начале осени".

Напомним, 8 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перемещают военную технику с условно-новыми обозначениями. Вражеские транспортные средства зафиксировали в Донецкой области. По его словам, подобные маркировки используются для подразделений, которые будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.

4 декабря Петр Андрющенко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации начали перевозить боекомплекты гражданским транспортом во временно оккупированном Мариуполе. В частности, противник перевозит БК в прицепах со складов в промзоне на полигоны и подразделения, которые разбросаны по городу и в окрестностях разных сел в районе. Оккупанты располагают склады в разных местах, чтобы не привлекать внимание и не дать возможность зафиксировать все объекты.