Штурмовые подразделения враг комплектует офицерами, которые не способны к командованию подчиненными, являются недисциплинированными и со слабой мотивацией, рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

На юге Вооруженные силы Российской Федерации формируют штурмовые подразделения из числа офицерского состава. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время телемарафона 12 декабря.

"Командующий российских оккупационных войск "Днепр" генерал Теплинский (Михаил Теплинский, — ред.) издал приказ о формировании штурмовых подразделений из числа офицерского состава", — сказал Андрей Ковалев.

По его словам, это ударные батальоны, созданные по образцу "белогвардейских частей 20-х годов прошлого века". Штурмовые подразделения комплектуют офицерами, которые не способны к командованию подчиненными, являются недисциплинированными и со слабой мотивацией.

Андрей Ковалев отметил, что генерал Теплинский, который занимает должность командующего российской оккупационной группировки войск "Днепр", не пользуется авторитетом среди российских военных. Его подчиненные жалуются, что тот "не заботится о жизни личного состава".

"Достаточно обыденная и прозаическая ситуация как для российских командующих", — добавил Ковалев.

Напомним, 28 ноября стало известно о том, что российских женщин призвали присоединиться к штурмовым отрядам. За шесть месяцев службы им обещали до 120 тысяч рублей, тогда как в зоне боевых действий эта сумма удваивается.

27 октября в Центре национального сопротивления рассказали, что ВС РФ формировали штурмовые отряды из "отказников" для дальнейших наступлений на востоке Украины. В частности, подразделения создавали по аналогии "Шторм Z".