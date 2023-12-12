"Не могу больше слушать": Туск обратился к Западу касательно помощи Украине

Новый польский премьер раскритиковал западных политиков, которые говорят, что "устали" от российско-украинской войны. Он призвал союзников к "мобилизации" для помощи Киеву.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада проявить решимость касательно дальнейшей поддержки Украины в войне против Российской Федерации. Об этом пишет польский журнал Wprost 12 декабря.

Обращаясь к западным партнерам, глава польского правительства заявил, что агрессия России против Украины на самом деле является "нападением на всех нас", поэтому необходима "мобилизация западного мира" для помощи Киеву.

"Я больше не могу слушать политиков – европейских, западных стран – которые что-то говорят о том, что устали от ситуации в Украине. Они устали. Они говорят Зеленскому в лицо, что у них нет сил, они измотаны", — сказал Туск.

Политик заявил, что одна из задач Польши и ее нового правительства сейчас состоит в том, чтобы потребовать от западного сообщества решимости помочь украинцам. Премьер подчеркнул, что сам занимается этим "с первого дня".

"На самом деле не так уж сложно помочь нашему союзнику, брату, дружественной Украине", — заявил Туск.

Напомним, 8 декабря Дональд Туск заявил, что под руководством Виктора Орбана венгерское правительство "явно приблизилось к позициям России". По словам польского политика, Будапешт активно препятствует принятию решений, которые предполагают передачу Польше суммы в 800 миллионов евро на оружие.

Ранее, 29 ноября, Дональд Туск сказал, что польское правительство проявляет пассивность в отношении блокады пунктов пропуска на границе с Украиной. По его мнению, премьер Матеуш Моравецкий и глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский "цинично разыграли украинскую карту".