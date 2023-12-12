РФ может перевозить оружие по Черному морю на гражданских судах, — ISW

По словам аналитиков, согласно 19 статье Конвенции Монтре, Турция с 28 февраля 2022 года не пропускает военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс анонсировал поставки Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и 23 скоростных катера. Но два минных тральщика Sandown Киев получить пока не может из-за действия конвенции Конвенции Монтре о статусе проливов. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 11 декабря.

Турция пользуется той же Конвенцией Монтре и с 28 февраля 2022 года и не позволяет российским военным кораблям проходить через пролив проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно 19 статье конвенции, "военные корабли, принадлежащие воюющим странам, не должны… проходить через проливы". Но, по некоторым данным, Россия полагается на гражданские суда и в обход Конвенции Монтре перевозит военную технику через проливы.

Военно-морская коалиция для поддержки Украины

Великобритания и Норвегия возглавят коалицию, направленную на оказание помощи военно-морским силам Украины. 11 декабря было заявлено, что Украина получит поддержку и на ближайшее время, и в долгосрочной перспективе, чтобы украинские ВМС лучше взаимодействовали с силами НАТО.

Минобороны Норвегии сообщило что морская коалиция — одна из нескольких подобных, которые обсуждались на недавней встрече контактной группы по Украине 22 ноября. Представители Украины отмечают, что коалиция должна существовать по меньшей мере до 2035 года.

Напомним, что Путин расширяет военно-морской флот в Арктике, на Дальнем Востоке, Черном, Балтийском и Каспийском морях, чтобы подготовиться к будущей войне с НАТО.

Также сообщалось, что в ISW главу МИД Ирана назвали "попугаем" Кремля: дипломат заявил, что Хезболла и ХАМАС получают оружие из Украины.