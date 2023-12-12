Польша вводит в эксплуатацию новые вертолеты AW101 Merlin: что известно о машинах

Эти аппараты предназначены для обнаружения подводных лодок противника, а также для выполнения спасательных операций ВМС в боевых условиях.

Военно-морские силы Польши и Главное командование вооруженных сил с 8 декабря начали принимать на вооружение первый из четырех вертолетов Leonardo AW101 Merlin, которые были заказаны в 2019 году для удовлетворения потребностей ВМС в противолодочной войне (ASW) и боевом поиске и спасении (CSAR). Об этом сообщает издание Polska Zbrojna.

Вертолеты призваны заменить в составе ВМС республики советские вертолеты Ми-14. На 44-й военно-морской авиационной базе Польши уже есть три машины такого типа, отмечают журналисты, а четвертая должна будет поставлена в начале следующего года. В течение следующих нескольких месяцев польские экипажи будут тренироваться, пока не достигнут статуса боевой готовности.

"Приобретение AW101 является для нас революционным. Новые вертолеты значительно расширят наши возможности", — заявил на церемонии лейтенант польских ВМС Марцин Брашак.

Что известно о вертолетах AW101

Польские эксперты пишут, что противолодочные вертолеты Leonardo AW101 Merlin являются в своем роде уникальными и сочетают в себе черты машин ZOP, CSAR и SAR. Иными словами, они приспособлены для поиска подводных лодок, проведения спасательных операций в боевых условиях, а также особо сложных действий в мирное время. Также машины могут быть адаптированы для выполнения конкретных задач путем сборки и разборки определенных модулей.

Вертолет представляет собой среднетоннажную машину, способную вместить до 30 военнослужащих или 16 лежачих раненых. Экипаж 1-2 человека, скорость — 309 км/ч. Машина может нести вооружение на специальных подвесках.

Во время выполнения боевой задачи AW101 использует гидролокационную станцию, которая опускается в море, а также активные и пассивные гидроакустические буи.

За работу отвечают два человека экипажа: один летчик принимает решения об использовании конкретного оборудования и вооружения и анализирует показания приборов, другой — следит за работой оборудования.

Вертолеты оснащены системами боевого назначения, включая автопилот с режимами SAR, систему передачи данных, тактическую навигационную систему и комплексный набор как пассивной, так и активной самообороны. В системах AW101 уже заложены готовые сценарии поиска. Пилот может указать район поиска, определить начальную точку и включить соответствующий режим. В результате вертолет может автономно двигаться по выбранному маршруту.

Также машина оснащена современными системами связи и обработки и передачи данных, которые поддерживают постоянный контакт экипажа с другими платформами — от вертолетов и самолетов до кораблей.

Напомним, в Польше скоро станет на боевое дежурство объект противоракетной обороны США Aegis Ashore, который начали строить еще в 2009 году. Система способна перехватывать цели в радиусе 1000 км и на высоте до 500 км.