Сбой в "Киевстар": Жорин заявил о начале нового этапа войны в Украине

По словам украинского военнослужащего, мира и отдыха нет и не предвидится. Запад проявляет слабость, а украинское общество – разобщенность.

Украина на пороге еще более сложного этапа в противостоянии оккупационной группировке РФ. Такой вывод после хакерских атак на банковские учреждения и мобильные сети сделал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Не будет никакого мира и отдыха. Запад проявляет слабость, а наше общество – разобщенность. Хорошие условия для наших противников. Путин, в отличие от вчерашних "готовых бороться до конца", не изменил своих планов по уничтожению нашей страны", — говорится в публикации.

Максим Жорин — о новом этапе войны в Украине

Напомним, что в "Ощадбанке" заявили о проблемах из-за атаки на "Киевстар". По словам представителей финучреждения, сложности с некоторыми услугами исчезнут только после того, как восстановят сервисы мобильного оператора. Отмечаются неполадки в работе некоторой части банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов.

Также сообщалось, что, по данным горской военной администрации Сум, из-за сбоя в "Киевстар" будет невозможно включить тревогу. На время неполадок жителей об опасности будут предупреждать полицейские и сотрудники ГСЧС. В Киеве подобные сложности возникнуть не должны.

По словам представителя мобильного оператора Александра Комарова, отчасти работает только фиксированная сеть, но если ничего не изменится, в последующие 8-12 часов и она тоже перестанет работать.