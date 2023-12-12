Талибан напомнил о себе: в Пакистане напали на военную базу, есть жертвы

Группа из шести человек протаранила пост базы на начиненном взрывчаткой автомобиле. В результате 23 военнослужащих погибли.

Во вторник, 11 декабря, на военную базу в Пакистане ворвался грузовик, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находились боевики-смертники пакистанского движения Талибан. В результате взрыва по меньшей мере погибли 23 пакистанских военнослужащих, еще 36 человек получили ранения, сообщает The Defence Post.

Отряд смертников из шести боевиков напал на заставу в районе Дера Исмаил Хан провинции Хайбер-Пахтунхва — недалеко от афганской границы. Военное командование армии Пакистана уточнило, что боевики пытались прорваться на военную базу, однако попытку военные пресекли. После чего смертник взорвал автомобиль возле здания.

"Попытка проникновения на пост была эффективно пресечена, что вынудило террористов протаранить пост на начиненном взрывчаткой автомобиле, после чего смертник совершил теракт. В результате взрывов здание рухнуло, что привело к многочисленным жертвам", — сказали военные.

Обозреватели пишут, что в последнее время возросла активность нового талибского движения Техрик-и-Джихад Пакистан. В недавней перестрелке с пакистанскими военными погибли 27 боевиков. Группировки террористов действуют в приграничных с Афганистаном районах, после того, как в 2021 году к власти там вернулись талибы. Отмечается, что только в начале 2023 года число нападений возросло почти на 80 процентов по сравнению с прошлым годом.

Исламабад утверждает, что враждебные группировки действуют из схронов на границе, хотя правительство талибов постоянно отрицает это обвинение.

Ранее сообщалось, что в феврале боевики атаковали полицейский участок на юге Пакистана в городе Карачи. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан".