Аль-Каида и война в Израиле. Террористическая группировка снова дает о себе знать

В США арестовали молодого человека, связанного с "Аль-Каидой" — и это не единичный случай. Похоже, террористическая организация не только не пала, но и продолжает активно развиваться и совершенствовать свою тактику. Проявлением этого является реакция на войну в Израиле.

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Вывод войск из Афганистана, объявленный президентом США Джо Байденом, ознаменовал завершение самой продолжительной войны Америки против того самого противника, который ее начал. "Помните, что я говорил об Афганистане? Я сказал, что "Аль-Каиды" там не будет. Я обещал, что ее там не будет", — заявил Байден, вызвав резонанс в народе, жаждавшем открыть новую страницу. Однако реальность разбила эту уверенность 15 августа, когда в Филадельфии был арестован 17-летний подросток, связанный с "Аль-Каидой", по обвинению в использовании оружия массового поражения. Теперь американцам предстоит ответить на вопрос, который, как многие думали, остался в прошлом: действительно ли "Аль-Каида" побеждена, или же угроза просто эволюционировала?

Фокус перевел статью Сары Хармуш о том, можно ли говорить об окончательной победе над "Аль-Каидой".

Пусть президент Байден и объявил об окончании афганской войны, но "Аль-Каида" — нет. По состоянию на июнь 2023 года, согласно отчетам ООН, деятельность этой группировки активизируется не только в Афганистане, но и во всем мире. Устойчивые связи группировки с талибами и стратегическое возвращение их лидеров в Афганистан — это прогресс, а не упадок. В то время как верхушка "Аль-Каиды" призывает к возобновлению джихада в Судане, в исламском Магрибе группировка проводит новые пропагандистские кампании в таких странах, как Марокко. Кроме того, угрозы "Аль-Каиды" в адрес Швеции и Дании — не пустые разговоры. После сожжения Корана группировка заявила, что "мы все еще здесь и открыты для предложений". Эскалация конфликта между Израилем и Хамасом еще больше подпитывает возрождение "Аль-Каиды", которая использует палестинскую борьбу для мобилизации поддержки, укрепления своей базы и возвращения влияния на родине. Эти события не только подтверждают адаптивность и решительность "Аль-Каиды", но и наглядно демонстрируют, что любые заявления о поражении "Аль-Каиды" на данный момент преждевременны.

Распространение

Вопреки мнению Байдена, приход к власти талибов в 2021 году лишь дал новый толчок деятельности "Аль-Каиды" в Афганистане. Командиры "Аль-Каиды" вернулись в Афганистан, быстро активизировав группировку. В пяти провинциях, включая Забул и Нуристан — районы, которые Усама бен Ладен в свое время называл важнейшими для "Аль-Каиды", — действуют тренировочные лагеря. В Нуристане эти лагеря активно готовят террористов-смертников, что свидетельствует о возрождении прежних стратегий "Аль-Каиды", напоминающих о ее роли во взрывах посольств США в 1998 году, взрыве американского лайнера "Коул" в 2000 году и терактах 11 сентября — все они были осуществлены под прикрытием талибов.

Вопреки мнению Байдена, приход к власти талибов в 2021 году лишь дал новый толчок деятельности "Аль-Каиды" в Афганистане Фото: Getty Images

Однако возрождение "Аль-Каиды" уже не ограничивается Афганистаном. Только в 2023 году филиалы "Аль-Каиды" организовали 1305 терактов по всему миру. "Аш-Шабаб", лидирующая по числу терактов в Сомали и Кении (1057), продолжает представлять собой серьезную угрозу из-за ее растущего транснационального потенциала. Одновременно "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" в Сахеле и "Аль-Каида на Аравийском полуострове" в Йемене совершили 184 и 64 теракта соответственно. В Западной Африке частые перевороты и уход военных из страны способствовали росту числа филиалов "Аль-Каиды" в таких странах, как Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Нигерия. Глобальный масштаб этих атак свидетельствует о склонности "Аль-Каиды" извлекать выгоду из региональной нестабильности. Эта закономерность становится еще очевиднее, когда мы наблюдаем за развитием ситуации в Судане.

"Аль-Каида" использует гражданские беспорядки в Судане для создания нового опорного пункта. Абу Худайфа аль Судани, видный деятель организации и бывший соратник бен Ладена, намерен "посеять семена джихада" в условиях хаоса. Боевая риторика аль-Судани, подкрепленная его историей в Афганистане и Ираке, придает вес его призыву к оружию и заставляет верить этой угрозе. Созданные им Силы быстрого реагирования, связанные с "Аль-Каидой", ослабили вооруженные силы Судана, открыв возможности для экстремистской деятельности. Судан с его стратегическим положением, богатством ресурсов и исламским наследием был главной мишенью для "Аль-Каиды" с 1990-х годов. При Омаре аль-Башире в Судане укрывался бен Ладен и было сформировано печально известное ополчение "Джанджавид" (ныне — Силы быстрого реагирования). Манифест аль-Судани 2022 года "Время вступить в бой: военные послания моджахедам в Судане" и стратегия Ибрагима аль-Кусси указывают на стремление превратить Судан в "Афганистан 2.0" — центральный узел для организации терактов, превосходящих по масштабам теракты 11 сентября.

Президент Омар аль-Башир в Харуме, 2009 год Фото: The New York Times

Ошибочный оптимизм

Несмотря на заверения Байдена, внутренняя угроза со стороны "Аль-Каиды" также остается актуальной. В мае 2022 года бывший боевик "Аль-Каиды" Шихаб Ахмед планировал убийство президента Джорджа Буша в штате Огайо и тайно переправил в США через южную границу четырех иракских боевиков. Примечательно, что Шихаб въехал в США незамеченным спецслужбами, несмотря на то, что в его прошлом были убийства американских солдат во время войны в Ираке. Подобные инциденты свидетельствуют о способности "Аль-Каиды" использовать пробелы в системе национальной безопасности. ФБР сорвало этот заговор, однако он, как и нападение на военно-морскую станцию Пенсакола в 2019 году, напоминает аналитикам о том, что "Аль-Каида" не забыта и не побеждена. Предупреждение директора ФБР Кристофера Врея о предстоящем росте террористической активности, в том числе о повышении риска атак "Аль-Каиды" на территории США, еще раз подтверждает эту тревожную тенденцию.

В период с 2021 по 2023 год "Аль-Каида" активизирует свои публикации, повторяя свою давнюю стратегию, направленную на "дальнего врага" — США. Накануне 22-й годовщины терактов 11 сентября "Аль-Сахаб", ее медиа-крыло, раскрыло планы новых атак с привлечением опытных боевиков, некоторые из которых были ветеранами терактов 11 сентября. Растущий охват их СМИ, в первую очередь журнала "Моджахеды на Западе", предвещает переход к более идеологизированным методам ведения войны. Эта платформа не только подстрекает к одиночным нападениям, но и предлагает новаторские методы. В публикации "Дорога на Найроби и Дар-эс-Салам" "Аль-Каида" прямо называет нападения на американские экономические активы и граждан "простыми и легкими", рекомендуя такие малозатратные тактические приемы, как поджоги. В коммюнике "Аль-Каиды" содержится предупреждение о предстоящем "исламском ударе", ограниченном по ресурсам, но потенциально разрушительном по последствиям.

Вопреки утверждениям Кристин Абизаид о минимальном присутствии "Аль-Каиды" в Афганистане, оперативный успех группировки зависит не только от численности. "Аль-Каида" известна тем, что предпочитает стратегическую изобретательность численности. Теракты 11 сентября, осуществленные всего 50 членами группировки, подтверждают ее эффективность. Несмотря на скромный афганский след, к 2020 году "Аль-Каида" насчитывала 20 тысяч боевиков в Сирии, не менее 2 тысяч в Сахеле, 6 тысяч в Йемене и 7 тысяч в Сомали. Их образ действий, основанный на использовании низких технологий и высокой эффективности, позволяет им преодолевать географические и количественные ограничения.

О стратегической гибкости "Аль-Каиды" свидетельствует и ее реакция на региональную напряженность, например, на конфликт между Израилем и Хамасом. Руководство группировки воспело удар ХАМАСа 7 октября как исторический триумф глобального джихада, обнаживший уязвимость Запада и Израиля. Эта позиция подкрепляется поддержкой со стороны "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и "Аль-Шабаб", которые не только придают конфликту международный резонанс, но и вплетают местные проблемы в свою более широкую джихадистскую повестку дня. Призывы "Аль-Каиды на Индийском субконтиненте" к атакам на западные объекты и потенциальные "солидарные" атаки "Аль-Шабааб" служат примером такого экспансивного подхода. Кульминацией становится призыв сирийского отделения "Аль-Каиды"–"Хуррас ад-Дин" к мусульманам присоединиться к джихаду, что обостряет старую вражду и стимулирует новое поколение боевиков. Эти согласованные усилия позволяют "Аль-Каиде" вернуть себе роль авангарда глобального джихада.

О стратегической гибкости "Аль-Каиды" свидетельствует и ее реакция на региональную напряженность, например, на конфликт между Израилем и Хамасом Фото: zuma press

Неизменной темой является способность группировки использовать геополитические потрясения. Ярким примером тому стала "арабская весна" 2011 года. "Аль-Каида на Аравийском полуострове", воспользовавшись моментом, органично вписалась в местные властные структуры Йемена, одновременно реализуя свою программу глобального джихада. Эта двойная стратегия проявилась в попытке сбить американский авиалайнер в 2012 году. Способность группировки превращать региональные конфликты в возможности для более широкой агрессии представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Эта закономерность, отраженная в серии терактов в США и Европе, особенно в период с 2004 по 2006 год и в 2015–2018 годах, сохраняется и в современных ближневосточных конфликтах.

Новая точка опоры

Адаптивная стратегия "Аль-Каиды" в условиях израильско-хамасовского конфликта знаменует собой новый этап в ее деятельности. Теперь группировка активно ищет союза с "Исламским государством", стремясь создать единый джихадистский фронт против общих противников. Этот сдвиг, о котором говорится в 4-м номере журнала "Моджахеды на Западе", свидетельствует о сочетании оперативной находчивости и идеологического рвения, опровергая представления об ослаблении влияния группировки. Подобная эволюция не нова: в Западной Африке "Аль-Каида" и "Исламское государство" и раньше сотрудничали, координируя атаки и создавая совместные зоны влияния для подрыва как западных, так и местных властей. Такая адаптивность превращает "Аль-Каиду" в большую угрозу.

После смерти прежнего лидера Аймана аз-Завахири "Аль-Каида" продемонстрировала свою устойчивость, стратегически скрыв смену руководства. Тактическая непрозрачность, направленная на защиту ключевых фигур движения, проявилась в публикации "Дорога в Найроби и Дар-эс-Салам" и документах бен Ладена. Такой подход свидетельствует о прагматичности руководства, нацеленного на выживание и уклонение от целенаправленных ударов, что подтверждает эффективность децентрализованной модели, созданной после 11 сентября. "Аль-Каида" организовала процессы своей деятельности, разработав всеобъемлющие планы атак и предоставив оперативникам на местах полную автономию в их исполнении. Это повышает гибкость организации. Еще одно поразительное открытие — публикации "Аль-Каиды" показывают, как контртеррористические действия неожиданно облегчили их финансовую логистику. В совокупности эти факторы свидетельствуют об организации, которая, несмотря на неудачи, остается непоколебимой.

Саиф аль-Адель, предполагаемый фактический лидер "Аль-Каиды", играет решающую роль в этой трансформации Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

Саиф аль-Адель, предполагаемый фактический лидер "Аль-Каиды", играет решающую роль в этой трансформации. В своей новаторской книге "Свободное чтение книги "33 стратегии"", написанной по мотивам книги Роберта Грина "33 стратегии войны", аль-Адель призывает отказаться от традиционных методов, делая упор на креативность и маневренность. Он пропагандирует непредсказуемость и советует "наносить удары там, где противник меньше всего их ожидает", используя для этого партизанскую войну в городах и мощную пропаганду для нагнетания страха. Ориентируясь на психологические последствия, он предлагает наносить серию последовательных ударов для усиления их эффекта. Интересно, что, одобряя "легкие цели", аль-Адель отказывается от нападения на гражданских лиц, "будь то на нашей или вражеской земле", что свидетельствует о стратегической перестройке "Аль-Каиды", сочетающей воинственность с информационно-пропагандистской деятельностью. Эта эволюция в рядах "Аль-Каиды" является отражением восходящей траектории развития группировки.

Заключение

Развенчивая мифы об упадке "Аль-Каиды", мы убеждаемся, что она остается жизнеспособной и развивающейся силой, постоянно совершенствующей свои методы. Хитрая и изобретательная, эта группировка представляет собой изощренную глобальную угрозу, ловко лавируя в геополитической динамике и обходя контртеррористические меры. Несмотря на эти реалии, некоторые утверждают, что "Аль-Каида" — это новость вчерашнего дня. Такие эксперты, как Дэниел Байман, полагают, что "Аль-Каиду" затмевают новейшие террористические группировки. В своих оценках Байман обходит стороной проверенный временем стратегический курс бен Ладена в отношении этой группировки: "война на истощение против тиранических сверхдержав". Моджахеды победили Советы, а приход к власти дружественного "Аль-Каиде", режима талибов, после ухода США лишь подтверждает понимание ситуации бен Ладеном. Для "Аль-Каиды" это марафон, а не спринт.

Десятилетия конфликта сделали Запад усталым и легкомысленным, но недооценка решимости "Аль-Каиды" является критической ошибкой. Принятие желаемого за действительное не искоренит терроризм, а самодовольство открывает перед ним все двери. Уроки истории очевидны: приход к власти талибов предвосхитил 11 сентября, рост "Исламского государства" развязал международный террор, а вакуум в Ираке и Афганистане взрастил экстремизм. Возрождение ХАМАСа — это напоминание о том, что угли терроризма все еще тлеют, невидимые, но постоянно подогреваемые. В нашей борьбе с террором просчет в оценке угрозы со стороны "Аль-Каиды" может стать самой серьезной оплошностью — ведь невидимое часто представляет собой самую большую опасность.

Об авторе

Сара Хармуш — гражданка Ливана и докторант Школы общественных отношений Американского университета, специализируется на борьбе с терроризмом. Она не понаслышке знакома с последствиями терроризма благодаря своему воспитанию и обширной полевой работе, проведенной в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Хармуш консультирует правительство США и частный сектор, а недавно проводила брифинг для НАТО по религиозным террористическим группам. Ее исследования посвящены асимметричным войнам, политическому насилию и угрозам демократиям.