"Если получит помощь, победит": как прошла встреча Зеленского с сенаторами США (видео)

Президент Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами, чтобы убедить их выделить деньги на помощь Украине. Республиканец Том Тиллис рассказал, что не обошлось и без обсуждения коррупции.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США. Лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер в комментарии CNN рассказал, как прошла встреча.

По его словам, встреча Зеленского с американскими законодателями была "очень мощной". Украинский лидер "очень подробно очертил", в чем нуждается Украина и как США могут помочь в защите от РФ.

"Если он получит необходимую помощь, он победит. Если мы проиграем, (Владимир, — ред.) Путин выиграет, а это очень, очень опасно для Соединенных Штатов", — подчеркнул Шумер.

Он передал, что президент Украины назвал просьбу о помощи срочной.

Также встречу с Зеленским прокомментировал сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис. Он подтвердил, что зашел разговор о коррупции в Украине.

"Я думаю, что понятие коррупции появилось потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди будут покупать яхты за деньги. Он развеял людям эти понятия с помощью реформ, которые он сделал. Были проведены существенные реформы", — рассказал политик.

По словам Тиллиса, Зеленского тепло приняли в Конгрессе, и он пытался убедить предоставить больше финансирования, не касаясь внутреннего противостояния в США.

Однако встреча с украинским лидером оставила приятные впечатления не у всех. В частности, сенатор-республиканец от Миссури Эрик Шмитт в комментарии The New York Times раскритиковал Зеленского.

"Это то же самое старое. Нет ничего нового", — сказал он.

Шмитт выразил недовольство, что члены Сената слушают об Украине, а не о проблемах на границе.

Что говорит Зеленский?

Сам президент описал встречу в Сенате США как "дружескую" и "откровенную".

"Рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы", — описал Зеленский.

Он поблагодарил Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла за "консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей".

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США.

В СМИ передавали, что в Сенате США не уверены в том, что придут к согласию относительно выделения денег на помощь Украине до конца года.