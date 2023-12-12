"За линией фронта пытают украинцев": Бербок выступила против "замораживания" войны в Украине

Россия, как отметила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, начала войну на востоке Украины в 2014 году, а переговоры в минском формате не дали результата, поскольку РФ была заинтересована в подготовке жестокой захватнической войны.

"Замораживание" войны России против Украины будет иметь последствия для безопасности Европы. Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила свою позицию в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она обратила внимание на то, что некоторые политики призывают прекратить российскую захватническую войну, но не оказывать поддержку Украине из-за "усталости от войны". "Замораживание" боевых действий Бербок назвала способом лишить Украину ее суверенитета и идентичности.

Руководитель МИД Германии напомнила, что россияне на оккупированных украинских территориях пытают людей и похищают детей. По ее словам, "замораживание" звучит технически, почти стерильно, якобы это означает зимний покой, тишину, но есть только горячая тирания России.

Бербок напомнила, что Россия начала войну на востоке Украины в 2014 году, до 2022 года пряталась за спинами российских наемников в Донецкой и Луганской областях. Несколько раз гибель людей на фронте должны были остановить путем перемирия. Дипломат обратила внимание на то, что Германия участвовала в этих переговорах в течение семи лет в рамках Минского процесса как посредник, но вместо мира Россия только была заинтересована в подготовке жестокой захватнической войны.

Российскому видению насилия, как отметила Бербок, противопоставили мир, основанный на международном праве, на Уставе Организации Объединенных Наций и на правах человека. По ее словам, как бы нам всем не хотелось окончания войны, "замораживание" конфликта было бы противоположным — "замораживанием" бесправия.

"До этого дойти не должно", — заявила немка.

Напомним, 29 ноября в МИД Германии назвали Совет Украина – НАТО еще одним шагом к Альянсу. Анналена Бербок призвала мир работать над дальнейшим расширением зимнего защитного щита для Украины, поскольку ракетные удары РФ в 2023 году стали еще тяжелее и опаснее.