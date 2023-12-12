"Мы не спрашиваем, что если, мы спрашиваем, когда": Эстония готовится к вторжению России

В Силах обороны Эстонии убеждены, что будут вынуждены защищаться от ВС РФ. В стране уже жалуются на "нашествие" мигрантов, организованное Москвой.

В Эстонии на фоне полномасштабной войны в Украине начали подготовку к вторжению войск президента Владимира Путина. Об этом говорится в материале Express от 12 декабря.

Население Эстонии составляет всего 1,3 миллиона человек, а ее армия состоит из примерно 4000 активных военных и 37 тысяч резервистов. Однако в стране также действуют добровольческие военизированные формирования, которые входят в состав эстонских Сил обороны (EDL). По данным СМИ, они насчитывают 43 тысячи бойцов. Лидеры этих формирований убеждены, что вторжение ВС РФ — лишь вопрос времени.

"Россия хочет усилить свое могущество. По моему мнению, следующее вторжение будет. В нашем сообществе мы не спрашиваем, что если, мы спрашиваем, когда", — заявил лейтенант и начальник штаба EDL Кристиан Кауп.

С ним согласен и командующий Арто Реймма. По мнению военного, эстонцы должны быть готовы защищаться.

Кроме волнения о вторжении ВС РФ в Эстонии возникла проблема с мигрантами. Только за неделю в Россию вернули примерно 30 человек — преимущественно сомалийцев и сирийцев. Все они просили убежища в стране.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур убежден, что "наплыв" мигрантов был организован Москвой.

"В России есть пограничная зона до 10 километров, куда нельзя въезжать без разрешения ФСБ. И вот случайно все эти сотни мигрантов зимой оказываются на одном пункте пересечения границы в Финляндии с велосипедами. Серьезно?", — отметил он.

Напомним, в начале декабря в пограничном управлении эстонской полиции пригрозили России закрытием границ. Эстонцев призвали не ездить в РФ, чтобы не оказаться "в тупике".

Эстонский глава МИД Маргус Цахкна призвал организовать спецтрибунал по военным преступлениям президента России Владимира Путина. По его словам, цель лидера страны-агрессора — уничтожить Украину, ее нацию и западные демократии.