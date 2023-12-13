"Мясо для войны": РФ хочет мобилизовать еще 170 тысяч человек и отправить в Украину, — Британия

Политический координатор Великобритании в ООН Фергус Экерсли сказал, что РФ закупает оружие у Ирана и КНДР, а затем использует его для нападения на гражданское население Украины.

Россия хочет мобилизовать 170 тысяч человек для войны против Украины. Об этом заявил политический координатор Великобритании в ООН Фергус Экерсли на заседании Совета Безопасности, сообщает правительство Великобритании.

По его словам, Россия закупает оружие у Ирана и КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, а затем использует его для нападения на гражданское население и критически важную национальную инфраструктуру Украины.

"Коллеги! Правительство России не только отправляет в Украину огромные объемы оружия. Он также приносит в жертву жизни все большего и большего числа своих граждан, чтобы продлить вторжение, основанное на лжи", — сказал Экерсли.

Он отметил, что с начала российского вторжения было убито и ранено более 300 тысяч российских солдат. Президент России Владимир Путин планирует мобилизовать еще 170 тысяч человек в "качестве пушечного мяса для войны".

"Давайте не будем забывать, что для России эта война — выбор. Для Украины война — залог выживания", — сказал Экерсли.

Он отметил, что необходимо продолжать оказывать Украине поддержку, которая нужна для защиты ее суверенной территории.

Напомним, что Институт изучения войны сообщил, что число погибших примерно соответствует числу новых мобилизованных. По словам аналитиков, если данные, которые публикует Киев, точны, ВС РФ теряют в месяц больше, чем мобилизуют — 20 000 человек. Сейчас россияне пытаются сохранить технику, что ведет к еще большим потерям личного состава.