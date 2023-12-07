В России пытались взорвать военкомат мультиваркой: СМИ обнародовали подробности и фото

В Новосибирске неизвестные пытались взорвать военкомат с помощью мультиварки. В бытовой технике обнаружили таймер с проводами и нитью накаливания.

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В России в Новосибирске неизвестные пытались взорвать в воздух военкомат, использовав для этого мультиварку. Об этом пишет российское издание Shot.

Отмечается, что в ночь на 7 декабря около часа ночи при осмотре военного комиссариата, который расположен на первом этаже жилой многоэтажки, была обнаружена мультиварка. Она стояла на окне.

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На место вызвали полицию.

Эксперты осмотрели бытовую технику и обнаружили там таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее вещество серого цвета. Все было запитано батарейкой "Крона".

Военкомат в Новосибирске

Взрывоопасную мультиварку уничтожили саперы с помощью робота-манипулятора.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители ищут того, кто подложил мультиварку на окно военкомата.

В мультиварке обнаружили смесь нитратных и нитритных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Преступникам, которых сейчас разыскивают, грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что "Атэш" разведал российский военкомат в оккупированной Горловке. В партизанском движении отметили, что местные жители уже устали от оккупационной власти, большинство из них ждут ВСУ и скорейшее освобождение от российских военных.

4 декабря стало известно о том, что украинское подполье совершило вылазку в парк воинской части 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе.