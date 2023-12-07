У Росії намагалися підірвати військкомат мультиваркою: ЗМІ оприлюднили подробиці та фото

У Новосибірську невідомі намагалися підірвати військкомат за допомогою мультиварки. У побутовій техніці виявили таймер із проводами та ниткою розжарювання.

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У Росії в Новосибірську невідомі намагалися висадити в повітря військкомат, використавши для цього мультиварку. Про це пише російське видання Shot.

Зазначається, що в ніч проти 7 грудня близько першої години ночі під час огляду військового комісаріату, який розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки, було виявлено мультиварку. Вона стояла на вікні.

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На місце викликали поліцію.

Експерти оглянули побутову техніку і виявили там таймер із проводами та ниткою розжарювання, а також сипучу речовину сірого кольору. Все було заживлене батарейкою "Крона".

Військкомат у Новосибірську

Вибухонебезпечну мультиварку знищили сапери за допомогою робота-маніпулятора.

За цим фактом проводиться перевірка. Правоохоронці шукають того, хто підклав мультиварку на вікно військкомату.

В мультиварці виявили суміш нітратних та нітритних вибухових речовин. Порушено кримінальну справу за статтею "Теракт". Злочинцям, яких наразі розшукують, загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що "Атеш" розвідав російський військкомат в окупованій Горлівці. У партизанському русі наголосили, що місцеві жителі вже втомилися від окупаційної влади, більшість з них чекають на ЗСУ та якнайшвидше звільнення від російських військових.

4 грудня стало відомо про те, що українське підпілля зробило вилазку до парку військової частини 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі.