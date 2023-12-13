Мобилизация в Украине: кого могут призвать на военную службу в 2024 году (полный список)
Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.
Общая мобилизация в Украине во время военного положения продлится до 14 февраля следующего года. Полный список категорий военнообязанных, которых могут призывать на службу в 2024 году собрал Фокус.
Основные изменения в мобилизации 2024 года будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они присоединятся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте. Поэтому мобилизация должна стать более гибкой.
Кто подлежит мобилизации в 2024 году:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые годны и ограниченно годны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.
На добровольной основе мобилизации подлежат:
- женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;
- призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не принимали участия в исполнении срочной службы, на службу по контракту;
- люди с инвалидностью;
- лица, получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.
Напомним, в Закарпатской области представители ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным мужчинам в тренажерных залах. Фокус уже предоставлял комментарий юриста о правилах вручения повесток.
Ранее сообщалось, что в Украине существуют десять категорий граждан, которых могут призвать на военную службу только с их согласия и по месту жительства. Таких людей не могут отправить на фронт или в другой регион.