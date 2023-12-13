В Украине восстановили уникальный танк "Объект 14": что известно о харьковской разработке (фото)

Секретная разработка Харьковского тракторного завода восстановлена после ракетного удара оккупантов и служит в одной из бригад ВСУ, утверждается в украинских телеграм-каналах.

В украинских телеграм-каналах распространили фотографию уникальной разработки — танка "Объект 14". Заявляется, что его восстановили и он находится на вооружении ВСУ. Об этом сообщает танковый историк Андрей Тарасенко.

В Советском союзе хотели получить на вооружение легкий плавающий танк. Среди нескольких проектов больше всего к реализации подошел проект Харьковского тракторного завода. Разработка танка началась еще в 1970-х годах. В Харькове разработали новое шасси "Планер" и предложили две версии со 125-мм и со 152-мм пушкой.

Россияне создали танк "Спрут-С", Волгоградский тракторный завод даже создал небольшую серию машин. Однако пока он себя не показал на поле боя. Харьковская разработка получилась значительно компактнее. Сейчас Объект 14 восстановили и вернули в строй.

Первым о появлении уникального танка на поле боя заявили в двух украинских телеграм-каналах: russia no context и NMFTE. Они же и опубликовали фотографии машины.

Объект 14 в ВСУ

"Во времена холодной войны предполагалось, что он будет форсировать Днепр и прорывать оборону НАТО. Однако в наше время его обнаружили под завалами после российского ракетного удара, танк восстановили и теперь он служит в одной из бригад ВСУ. Пушка и другие компоненты идентичны танку Т-64", — заявляется в russia no context.

Напомним, 12 декабря OSINT-аналитик сообщил, что в РФ переводят третье крупное подразделение на танки Т-62М образца 2022 года.

11 декабря в соцсетях показали немецкую танкетку Wiesel, которая появилась на вооружении одной из бригад ВСУ,