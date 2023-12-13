Партизаны "помогают" строить часть Росгвардии в Крыму: в чем особенность (фото, видео)

Партизаны "Атеш" работают на месте строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Ее строительство началось в апреле 2023 года.

Украинское подполье внедрило своих агентов в процесс строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агенты "Атеш" работают на месте строительства воинской части росгвардии в Евпатории", — говорится в сообщении.

Партизаны рассказали, что оккупанты начали строительство воинской части в апреле 2023 года. С того момента "Атеш" внедрил своих агентов в процесс строительства. В частности, они занимаются не только передачей информации, но и созданием трудностей и задержек на стройплощадке.

"Мы прилагаем максимальные усилия для победы над р*шистами и пособниками путинского режима", — добавили партизаны.

Напомним, 12 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о проникновении на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Агент собрал данные о личном составе, технике и вооружении. В частности, враг использовал вертолеты Ми-8 для эвакуации раненых.

8 декабря стало известно, что украинское подполье разведало места дислокации военных Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Сакском районе в Крыму. Партизаны смогли расширить список мест пребывания российских бойцов и детально оценить инженерные сооружения в районе.

В тот же день в "Атеш" сообщили, что ВС РФ начали использовать новый маршрут для перевозки личного состава в Джанкой в Крыму. На вокзал оккупанты прибывали автотранспортом и поездами.