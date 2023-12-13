Тайвань модернизировал парк истребителей F-16: чем власти будут защищаться от КНР

Модернизированные F-16 могут использовать противорадиационные ракеты AGM-88 HARM, управляемые авиационные бомбы JSOW, а также ракеты JASSM с дальностью 300 км.

В рамках программы Phoenix Rising Китайская Республика на Тайване закупила у США в общей сложности 150 самолетов F-16 версий A и B. Из них 141 машина прошла модернизацию до стандарта F-16V Viper (F-16 Block 70/72) — это означает, что боевой потенциал всех шести эскадрилий, оснащенных самолетами этого типа, был успешно повышен. О том какие шаги могут предпринять тайваньские ВВС в свете угроз со стороны материкового Китая рассказали обозреватели Defence 24.

Первые два F-16 прошли работы на предприятиях Lockheed Martin в США и послужили эталонными образцами. Последующие работы, начиная с 2016 года, проводились уже на Тайване на заводе AIDC, при этом весь бюджет по модернизации самолетов составил 4,5 млрд долларов.

Параллельно на острове был создан центр по обслуживанию и ремонту F-16, что, по мнению авторов материала, вполне логично, учитывая, насколько компетентны местные компании в работе с этим типом самолетов.

В ходе работ ветеран авиации F-16 приобрел возможность использовать противорадиационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые авиационные бомбы JSOW, а также ракеты SLAM-ER с дальностью 240 км, JASSM с дальностью 300 км и, возможно, JASSM-ER с дальностью 1 000 км.

Дальнобойная авиационная ракета JASSM-ER

Дальнейшие планы

В то же время Тайвань не намерен останавливаться на достигнутом. Уже в следующем году должны начаться поставки новых F-16 Block 70s, заказанных властями. Сообщается о 166 таких машинах, которые заметно усилят ВВС страны.

Не исключено также, что Тайвань начнет новый проект боевого самолета или активизирует процесс модернизации оставшихся у Тайваня боевых самолетов Mirage 2000, а также проект легкого боевого самолета F-CK-1.

Истребители Dassault Mirage 2000-5F

"Таким образом, полное развертывание F-16 означает не только увеличение возможностей по защите острова от вражеских ракет, беспилотников и авиации, но и увеличение наступательного потенциала, направленного против десантных флотов противника, боевых флотов или плацдармов, созданных вражескими силами", — подчеркнули эксперты.

Напомним, спикер правления правительства Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа 28 ноября заявил, что Пекин выражает готовность предоставить обширные возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако строго противостоит любым проявлениям "сепаратистской" деятельности, направленной на достижение независимости острова.