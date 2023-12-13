Украинские истребители могут получить новое вооружение, — Минобороны о сотрудничестве с США
По словам заместителя Минобороны Ивана Гаврилюка, во время визита обсуждались вопросы сотрудничества с США в сфере авиации.
В США состоялась оборонная конференция с представителями украинской оборонки. Заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк в интервью АрмииInform рассказал детали сотрудничества.
По словам Гаврилюка, представители Минобороны обсуждали с американскими коллегами совместную работу сразу в нескольких сферах.
"В Вашингтоне представители Минобороны Украины обсуждали со своими коллегами поставки нашему войску боеприпасов, беспилотных, роботизированных систем, средств РЭБ, модернизацию самолетов ВСУ", — рассказал Гаврилюк.
Однако деталей он называть не стал. Авторы издания предполагают, что речь может идти об установке на украинские самолеты оборудования для применения ракет иностранного производства.
На данный момент в составе украинских Воздушных сил есть 4 самолета советского производства:
- истребители Су-27;
- истребители МиГ-29;
- бомбардировщики Су-24;
- штурмовики Су-25.
Известно, что Су-24 переоборудовали для пуска крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Истребители МиГ-29 стали носителями противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Самолеты Су-27 в свою очередь запускают корректируемые авиабомбы JDAM-ER. А штурмовики Су-25 получили неуправляемые ракеты Zuni.
Напомним, 24 августа авиация уничтожила российский штаб управляемыми бомбами JDAM-ER в Запорожье.
8 мая в сети показали последствия удара ракетой AGM-88 HARM по российскому ЗРК Тор.