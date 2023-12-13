Расстреляли и утопили: пограничники показали, как сбивали Shahed ночью в Одесской области (видео)

Бойцы Белгород-Днестровского отряда поразили вражеский ударный дрон с помощью метких выстрелов. После уничтожения БПЛА, тот упал в воду.

Украинские пограничники показали, как уничтожили российский беспилотный летательный аппарат типа Shahed в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Меткими выстрелами пограничники Белгород-Днестровского отряда поразили вражеский "шахед". Беспилотник упал в воду", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе опубликовали видео, в котором показали, как украинцы открыли огонь по вражескому дрону типа Shahed. После метких выстрелов, БПЛА был уничтожен.

Атака БПЛА в Одесской области: что известно

В среду 13 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136 Одесскую область, в частности гражданскую инфраструктуру. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все девять дронов, однако один из них упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, в результате чего вспыхнул пожар. Двое гражданских сотрудников получили ранения, их госпитализировали в больницу.

Кроме этого, был разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, три из них выгорели дотла. В Одесском районе обломки другого БПЛА повредили одно из зданий припортовой инфраструктуры, пострадавших нет.

Напомним, ночью 13 декабря российские военные атаковали Киев. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что враг мог использовать зенитные ракеты 48Н6, выпущенные из ЗРК С-400 "Триумф". В частности, оккупанты целились в объект критической инфраструктуры.