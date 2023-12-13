"Не без нюансов": танкисты ВСУ о разнице между Т-64 и Leopard 1 на поле боя (видео)

Танкисты отмечают, что некоторые подразделения уже применяли Leopard 1A5 в бою и поражали на расстоянии более 3000 метров.

Западные страны уже передали десятки танков Leopard 1. Танкисты, которые ранее служили на Т-64, рассказали о разнице с немецким танком. Об этом говорится в репортаже АрміїТВ.

Танк Leopard 1A5 во время репортажа журналистов проходил "пристрелку" на расстоянии в один километр. Немецкая машина оснащена 105-мм пушкой и демонстрирует высокую точность. По словам бойца Артема, Leopard 1A5 имеет много автоматизированных систем, поэтому надо осваивать танки.

"Эти танки уже применялись на дистанциях более трех тысяч метров, с точными ударами, без замечаний", — говорит украинский танкист.

При этом военный, который был ранее на Т-64, рассказал о разнице между украинским и немецким изделием. У Leopard хорошая оптика и лучшая система управления огнем, но у Т-64 лучше бронирование и по размерам он меньше. Командир танковой роты Николай говорит, что собратья из другого подразделения уже точно применяли танки по врагу на расстоянии 3600 метров.

"Он выше на полметра, с большего расстояния его будет заметно. А так танк есть танк", — продолжает член экипажа Leopard.

Напомним, 5 декабря СМИ сообщили, что украинские Leopard 1A5 модернизируют динамической защитой.

1 декабря военный обозреватель Александр Коваленко назвал ключевые недостатки танков Leopard 1.