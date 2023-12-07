Старая машина с точной пушкой: как ВСУ используют танки Leopard 1 на передовой (видео)

Украинские бойцы рассказали, что недостаток таких танков – это слабая броня. Однако над решением этой проблемы уже ведется работа.

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Украина получила от Дании, Германии и Нидерландов 100 танков Leopard 1. Часть из них украинские военные активно применяют на фронте, хотя большинство должны прийти уже в следующем году. Об этом рассказал корреспондент "Донбасс Реалии" Ярослав Кречко.

Он отметил, что несмотря на то, что Leopard 1 – старая модель, версия, которую получила Украина, имеет новую систему управления огнем. Украинские бойцы рассказали, что недостаток таких танков – это слабая броня. Однако над решением этой проблемы уже ведется работа.

"В отличие от советских танков Т-64 и Т-72, у Leopard 1 не такая мощная пушка – 105мм, но в том числе благодаря этому она и точнее", — сказано в материале.

Как ВСУ используют танки Leopard 1 на передовой

Напомним, что бойцы ССО ВСУ показали работу коптера с тепловизионным видением в районе Авдеевки. В результате профессиональных действий операторов ССО в темное время суток восемь оккупантов уничтожили.