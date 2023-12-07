Бойцы ССО ВСУ показали работу коптера с тепловизионным видением в районе Авдеевки (видео)

В результате профессиональных действий операторов ССО в темное время суток восемь оккупантов уничтожили.

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Операторы Сил специальных операций ВСУ успешно препятствуют попыткам оккупационных войск окружить Авдеевку, применяя коптер с тепловизионным видением. В Telegram подразделения сообщили подробности.

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ССО скорректировали: HIMARS вдребезги разнесла командно-штабную машину Р-149 АКШ (видео)

Так, в ночное время воины 8-го полка с помощью соответствующей техники зафиксировали попытку врага прислать на передовые позиции подкрепление. По российским захватчикам оперативно нанесли сокрушительный удар.

В результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов уничтожены. Еще один получил ранения.

"Идем дальше!" — сообщили спецназовцы.

Подразделения ССО ВСУ в войне с РФ

ССО в Харьковской области скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ "Синица". Экипаж БпАК навел по цели огонь артиллерийского подразделения украинских войск. Выполнили 5 декабря соответствующую работу операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки.

В Донецке ССО ударили дроном Perun по РСЗО "Град" и складу БК РФ. Украинские разведывательные беспилотники отыскали реактивную установку, которая угрожала украинским позициям от Авдеевки до Марьинки. После этого на нее сбросили взрывчатку и полностью уничтожили.

Силы ССО уничтожили в июне 8 единиц техники войск РФ. Военные 73-го морского центра Сил специальных операций ликвидируют важные цели российских войск ударными дронами. У российских захватчиков будет меньше машин, которые перевозят пушки "Гиацинт-Б" и гаубицы "Мста".

Напомним, в районе Лимана ВСУ попали HIMARS по вертолету Ми-8 РФ. Обломки от взрыва ракеты GMLRS прошли насквозь через российский вертолет.