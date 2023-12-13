Выживали 10 дней: два раненых бойца ВСУ и РФ пытались спастись на уничтоженной позиции, — СМИ

Российский военный после ранения смог доползти до своих позиций, которые ранее штурмовали Силы обороны, и обнаружил там раненого украинского защитника, рассказали журналисты.

На одном из участков фронта после ожесточенных боев ранеными остались двое военнослужащих — один боец ВСУ, другой — солдат ВС РФ. Они вместе в течение 10 дней пытались выжить. Эту историю рассказывает российское издание Shot.

Отмечается, что российского военного считали погибшим в результате штурма ВСУ. Его оставили свои на поле боя. Оккупант получил тяжелые осколочные ранения спины, но смог выжить. Боец ел снег, чтобы не умереть от голода и обезвоживания, и полз к ближайшей позиции ВС РФ.

Там на позиции ВС РФ среди погибших солдат ВСУ он нашел еще живого украинского защитника. Они оказали друг другу медицинскую помощь и вместе пытались спастись в течение 10 дней. Впрочем, от полученных ранений боец ВСУ умер, а россиянину удалось добраться до других позиций ВС РФ, и его спасли.

32-летний оккупант с позывным "Бабка", сейчас проходит лечение в военном госпитале. У российского военного сильно обморожены ноги, медики не исключают, что их придется ампутировать.

Напомним, что боец ГУР Минобороны в одиночку 14 часов пробыл один в открытом море под носом у врага. Он понимал, что в ближайшее время к нему на помощь никто не придет, поэтому решил продержаться на воде максимально долго.

Ранее сообщалось, что аэроразведчики ВСУ с помощью БпЛА спасли жизнь двум военным — они доставили воду и показали маршрут, по которому можно было добраться до позиций ВСУ, а тяжелораненому бойцу беспилотником передали еще и лекарства.