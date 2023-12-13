Показали, откуда будет нападение: в Беларуси уверены, что произойдет атака диверсантов из Польши

В КГБ назвали имя командира "ДРГ", которая планирует диверсии. При этом умолчали о пожаре в Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в 30 км от белорусско-украинской границы.

В Польше тренируются семь диверсионных групп, которые планируют атаковать некоторые объекты на территории Республики Беларусь. О возможной атаке иностранных ДРГ рассказал глава белорусского КГБ Иван Тертель в комментарии изданию "Белта".

По словам белорусского чиновника, в Польше якобы тренируются группы, которые называются "хоругви". Члены этих группировок готовятся совершать диверсии и территории Беларуси и захватить некоторые "объекты". Также они якобы могут совершить "провокации", похожие на те, которые произошли в 1939 году, когда Гитлер напал на Польшу.

Тертель рассказал подробности деятельности одной из "хоругвей" — самой опасной. Бойцы, которые руководствуются "польскими спецслужбами", проживают в городе Белосток на улице Кардинала Вышинского, дом 6-а — продемонстрировал чиновник свою осведомленность. Во главе — 32-летний гражданин Беларуси Асадулаев, получивший образование в Военной академии. Назван даже его позывной — "Шляхтич".

Председатель КГБ перечислил направления, с которых ожидает проникновения диверсантов: это Украина, Польша, страны Балтии. Предостерег, что "коллеги" должны остерегаться ответного удара.

"Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не вернулось против них", — сказал он.

Еще одна тема, которую затронул Тертель — это визит сотрудников ЦРУ в Минск, который якобы состоялся недавно. По его словам, они были удивлены экономическому достатку, в котором живут белорусы. Кроме того, анонсировал совещание глав разведок стран СНГ и заявил, что в мире формируется даже не "антироссийская", а "антикитайская коалиция". Еще один тезис чиновника касается возможного участника подрыва поезда с горючим в 15-километровом тоннеле на Байкало-Амурской магистрали: напомнил, что за такие преступления в Беларуси возможна смертная казнь.

Отметим, чиновник не упомянул о чрезвычайном происшествии, которое 13 декабря произошло на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщили белорусские СМИ, там произошел пожар и при неопределенных обстоятельствах погиб один из сотрудников. Расстояние от НПЗ до украинской границы — около 30 км.

Между тем руководитель Тертеля, президенте Беларуси Александр Лукашенко с первых дней российского вторжения пытался доказать, что его правительству угрожают из-за рубежа. В частности, во время одного из выступлений он пообещал показать, "откуда на Беларусь готовилось нападение".

Напоминаем, 4 декабря Лукашенко посетил Китайскую народную республику. Во время визита белорусский президент отметил, что только здесь ему спится спокойно и поэтому он уже второй раз летит на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.