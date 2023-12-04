Второй раз за год: Лукашенко приехал в Китай и назвал Цзиньпина "другом" (видео)

Белорусский политик заявил, что смог "спокойно поспать" в Пекине, ведь всегда стабильно себя чувствует в КНР. А Цзиньпин, в свою очередь, заявил об укреплении политического взаимодоверия с Беларусью.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря отправился в Пекин для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что это вторая поездка близкого союзника президента России Владимира Путина в Китай в 2023 году.

"В повестке дня — вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества", — было указано на официальном сайте Лукашенко.

Во время встречи с Си Цзиньпином, пишет агентство, Лукашенко заявил, что очень стабильно чувствует себя в Китае и "смог спокойно поспать".

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"Когда идут споры на Западе о Китае, начинают там Китай критиковать за что-то. Я говорю: вы скажите спасибо, что полтора миллиарда людей планеты живут спокойной, доброй, нормальной жизнью. В наше время это дорогого стоит", — заявил Лукашенко.

В свою очередь, лидер КНР подчеркнул "титанические изменения", которые происходят в мире и несут новые вызовы и риски. Одновременно Си отметил положительную динамику в белорусско-китайских отношениях.

"В начале 2023 года Пекин и Минск вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений", — уточняет Reuters.

Политик назвал главу Китая другом, а тот, в свою очередь, заявил об укреплении политического взаимодоверия.

"Под сильным руководством господина президента в вашей стране удалось преодолеть влияние различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития", — приводит издание слова Си Цзиньпина.

Поездка Лукашенко в Китай в марте — что известно

По данным китайских государственных СМИ, во время официального визита Лукашенко в начале 2023 года его встречали салютом и воинскими почестями.

Именно по итогам первых переговоров Си Цзиньпин заявил, что "китайско-белорусская дружба нерушима", и обе стороны должны постоянно укреплять политическое взаимное доверие и оставаться настоящими друзьями и хорошими партнерами друг для друга.

Ранее глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил мнение, что мартовский визит Лукашенко был не только связан с "присягой на верность" Си Цзиньпину, но и с попытками белорусского диктатора получить от Китая гарантию безопасности для Беларуси, понимая, что Россия проигрывает войну в Украине.

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Лукашенко и Украина

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси с 1994 года, которого избегает Запад, поддержал вторжение России в Украину в феврале 2022 года и позволил Москве использовать свою территорию для развязывания войны.

После встречи 1 марта Лукашенко и Си призвали к "скорейшему" мирному соглашению для Украины.

Напомним, в начале ноября Лукашенко снова цинично высказался об Украине. Он заявил, мол, "Украина все равно будет наша", и выдал, что из-за обострения на Ближнем Востоке, которое назвал "заварушкой", война в Украине "отошла на второй план".

Известно, что Европарламент признал Лукашенко причастным к агрессии против Украины и требует от Международного уголовного суда ордера на его арест. Депутаты Европарламента считают нужным применить против Беларуси санкционные механизмы, действующие против России.

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Напомним, 30 октября Александр Лукашенко призвал Украину и Россию к переговорам "о земле и о мире". По его словам, на фронте сложилась тупиковая ситуация, и "никто не может ничего сделать".

Ранее лидер Беларуси заявлял, что поставки ракет ATACMS в Украину усиливает эскалацию в войне. Он отметил, что РФ никогда с этим не смирится.