Мобилизация в Украине: может ли ФЛП получить бронь от призыва

ФЛП могут получить отсрочку от призыва, если будут выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций. Речь идет о тех, кто имеет договоры с государственными заказчиками и подтверждение выполнения, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

В Украине до 14 февраля 2024 года продлится военное положение и всеобщая мобилизация. В это время вручить повестки могут всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья, не имеют отсрочки или брони. Издание "Факты ICTV" рассказало, могут ли призвать на службу ФЛП.

Могут ли мобилизовать ФЛП в ВСУ

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" физическое лицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации и не может забронировать своих работников.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что ФЛП могут получить отсрочку от призыва, если будут выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, которые необходимы для обеспечения обороноспособности государства. Это касается только тех, кто имеет договоры с государственными заказчиками и подтверждение выполнения.

Можно ли оставаться ФЛП после мобилизации

Кравец отметил, что после мобилизации в ВСУ мужчина может быть зарегистрирован как ФЛП.

"Ликвидировать действующий ФЛП мобилизованный предприниматель не обязан. Также не запрещается во время службы регистрировать и новый", — сказал он и подчеркнул, что вопрос лишь в том, позволят ли фактически осуществлять предпринимательскую деятельность через ФЛП и получать за это деньги.

Заниматься предпринимательской деятельностью через ФЛП нельзя, если после мобилизации человек станет военным должностным лицом ВСУ или другого военного формирования. В частности, военные должностные лица — это военнообязанные, занимающие штатные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных (командиры) или административно-хозяйственных обязанностей (военные, имеющие полномочия по управлению или распоряжению госимуществом).

Если во время мобилизации ФЛП продолжает деятельность и имеет наемных работников, то он должен уполномочить другое лицо выплачивать заработную плату. Кроме этого, это лицо должно начислять и удерживать из заработной платы наемных работников НДФЛ, военный сбор и ЕСВ. Однако платить налоги должен сам ФЛП, в частности он может это сделать в течение 180 дней от даты демобилизации. Также призванные на службу ФЛП могут расторгнуть трудовые отношения с работниками по собственной инициативе.

Нужно ли платить налоги ФЛП, которого мобилизовали

Согласно Налоговому кодексу Украины, мобилизованных ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, освобождены от начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога и от представления отчетности. Кроме этого, такие лица освобождаются от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Мобилизованному ФЛП нужно в орган ГНС по месту регистрации подать заявление и копию военного билета или иного документа с ТЦК и СП, где указаны сведения о призыве. Подать документы нужно сразу после мобилизации или в течение десяти дней после окончания лечения или реабилитации.

Напомним, представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что в Украине есть определенные проблемы с мобилизацией. По ее словам, одной из основных проблем является расслабленное состояние общества относительно "победы уже завтра".

Ранее Соломия Бобровская заявила, что демобилизация является честной в отношении тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года и тех, кто начал служить до начала полномасштабного вторжения. По ее словам, только отпуском "сыт не будешь".