Путин становится увереннее: NYT об отсутствии голосования Конгресса для помощи Украине

Владимир Путин во время анонса о своем участии в выборах президента заявил, что у Украины нет будущего из-за зависимости от внешней поддержки. Он уверен, что Запад со временем ослабевает.

Украина сталкивается с новыми вызовами из-за уменьшения поддержки Запада. Россия же наоборот приобретает уверенность. Об этом сообщает газета The New York Times.

Контрнаступление ВСУ не принесло желаемого результата, количество боеприпасов ограничено. Москва, которая когда-то была захвачена взаимным обвинением из-за катастрофического вторжения, выбирает для себя длительную войну. Россия становится все более уверенной, а Украина — неуверенной в своих перспективах, утверждают журналисты.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях принять участие в предстоящих выборах президента. Он заявил, что Украина не имеет будущего, потому что зависит от внешней помощи. Это контрастировало со срочным визитом Владимира Зеленского, который хотел побудить Конгресс к голосованию за выделение помощи Украине на 2023 год.

Президент США Джо Байден говорит, что неспособность законодателей одобрить пакет будет "лучшим рождественским подарком для Путина", который бы только мог быть. Сейчас Конгресс не услышал Зеленского и республиканцы продолжают требовать ограничения миграции в США.

Также над перспективами Украины нависла угроза возможного избрания президентом США Дональда Трампа. Также в США среди общества уменьшается поддержка помощи Киеву, особенно среди республиканцев. Однако сам Владимир Зеленский остается оптимистичным относительно двухпартийной поддержки Украины.

"Очень важно, чтобы до конца этого года мы смогли послать агрессору очень сильный сигнал о нашем единстве", — заявил Зеленский.

Прекращение финансирования со стороны США может доказать правоту Путина в его давнем убеждении, что он может истощить решимость Запада. Россия перегруппировалась частично и потому, что Путин был готов принять огромные потери, пишут авторы. Вместе с тем Украина будет строить фортификационные сооружения вдоль линий фронта, вероятно, РФ не сможет получать какие-то достижения на поле боя. Из-за этого ВС РФ будут продолжать иметь огромные потери.

Напомним, СМИ писали, что Владимир Зеленский предупредил Конгресс США об угрозе партизанской войны в Украине, если не будет помощи.

Также президент Зеленский заявил, что Украина готовится к новым операциям в 2024 году.