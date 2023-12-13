Heckler & Koch представила ручной пулемет HK 421 под мощный патрон (фото)

Оружие получилось легким, компактным и в то же время более дальнобойным за счет использования патронов калибра 7,62х51. Эксперты также отметили, что пулемет легко разбирается прост в эксплуатации.

Немецкая оружейная компания Heckler & Koch на выставке MILIPOL в Париже представила новый ручной пулемет HK 421, который рассчитан на патрон 7,62х51 мм. Подробно о новой модели рассказали 13 декабря обозреватели ресурса Defensa.

Авторы материала прежде всего акцентируют именно на калибр оружия — по их мнению, ведение огня патронами 7,62х51 мм более эффективно, так как дальность стрельбы увеличивается по сравнению с боеприпасами калибра 5,56х45 мм.

Также обозреватели отметили стремление немецких конструкторов создать облегченную платформу, предназначенную для использования легкими подразделениями во взводах или в элитных частях, которые также нуждаются в огневой мощи. Еще один положительный момент — пулемет легко разбирается прост в эксплуатации.

Пулемет имеет компактные размеры, весит 8,9 килограмма и имеет длину 995 миллиметров в версии с самым коротким стволом, что делает его значительно легче и короче своих предшественников — той же модели MG5. В комплект поставки входят телескопический приклад типа M4, пистолетная рукоятка с сошкой внутри и короб с механизмом на длинной планки Пикатини для установки обвеса. Также имеется прицелы Aimpoint Comp с красной точкой и кратностью 3х или 6х.

Предлагается как более компактный ствол длиной 33 см, так и более крупный — 42,1 см, оба с рукояткой сверху для быстрой смены ствола и транспортировки HK 421.

Питание осуществляется ленточными патронами калибра 7,62х51 мм, которые можно носить в подсумке, облегчающем использование и снаряжение патронов.

"По словам представителей компании Heckler & Koch, пулемет максимально надежен, что является классической для оружия всех типов, производимого компанией", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что компания Heckler & Koch в рамках полицейской выставки MILIPOL представила новую штурмовую винтовку HK437. Новая винтовка предназначена для стрельбы боеприпасами .300 Blackout калибра 7.62x35 мм.