В следующем году поставки ЕС боеприпасов Украине достигнут показателя в миллион единиц, — СМИ

Руководство европейского сообщества поставило амбициозную цель и прилагает усилия для ее реализации.

Процесс поставок боеприпасов Украине пока затормозился, но ЕС намерен достичь показателя в миллион поставленных единиц. Подробности журналистам в Брюсселе рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская Правда".

В сообщении говорится о том, что в ЕС убеждены, что поставят Украине миллион снарядов в следующем году. По словам чиновника, Европейский Союз уже поставил Украине 500 тысяч снарядов.

"Если вы спросите меня о текущей траектории, я думаю, что мы достигнем ее в следующем году", сообщает издание со ссылкой на чиновника.

Он отметил, что руководство блока поставило амбициозную цель. Сейчас прилагаются необходимые усилия для ее реализации.

По информации Reuters, страны Европейского Союза разместили заказ только на 60 000 артиллерийских снарядов по схеме ЕС, чтобы помочь нашему государству поставлять 1 миллион боеприпасов до весны следующего года. Эта схема была центральной частью инициативы блока по увеличению показателей поставок жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов.

Снаряды для Украины: что известно

13 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что для выполнения обещания о миллионе снарядов для ВСУ, Европейский союз может начать перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изначально предназначались для экспорта в третьи страны. По его словам, в Украину было отправлено более 300 тысяч снарядов из имеющихся запасов стран ЕС.

Напомним, 13 декабря стало известно, Дания предоставит Украине новый пакет помощи на почти миллиард евро. Руководитель правительства Дании Метте Фредериксен призвала все государства убедиться, что Украина имеет все необходимое для продолжения своей борьбы.