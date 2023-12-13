Кадыров назвал сроки завершения войны против Украины, — СМИ

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что стоит ожидать завершения боевых действий следующим летом, примерно в июне или июле.

Война России против Украины может завершиться летом 2024 года. Такое мнение высказал в прямом эфире в своем Telegram-канале руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров во время общения с жителями 13 декабря, сообщает Газета.Ru.

По его словам, этого следует ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Также он отметил быстрое решение, если бы это зависело от него.

"Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца", — заявил он.

Война России против Украины — заявления Кадырова

Кадыров в октябре 2022 года призвал "стереть с земли" украинские города. Руководитель Чечни заявил, что ему стыдно за кавказцев, которые не стоят в очередях в военкомат, однако заверил, что РФ "обязательно победит с помощью всевышнего". Он обвинил Украину в обстрелах территории России и заявил, что государство-агрессор "слабо на них отвечает".

Кадыров приказал МГТУ разработать "джихад-машину" для войны в Украине. Российское агентство ТАСС сообщило, что Московский государственный технический университет имени М.Э. Баумана (МГТУ) займется разработкой конструкторской документации легкой маневренной боевой машины по его поручению.

Напомним, кадыровцы выдали Бахмут за Клещеевку и "взяли штурмом" уже захваченную РФ позицию. Рамзан Кадыров заявил, что его воины захватили высоту, за которую шли ожесточенные бои, однако аналитики нашли несоответствие его слов реальной ситуации. По его словам, штурм укрепленной высоты 204,1 к западу от Клещиевки, но на самом деле события произошли в другой локации.