Тур "львовских артистов" с российским следом: в Польше покажут "Лебединое озеро" (фото)

С января в польских городах начнется показ балета российского композитора Петра Чайковского. Его ставит Royal Lviv Ballet, состав труппы которого приравнивают к "военной тайне".

В Польше после Нового года начнется тур Royal Lviv Ballet. Якобы львовские артисты будут показывать "Лебединое озеро". Об этом говорится на сайте продажи билетов.

Труппа анонсирована как артисты Львовской Национальной оперы и Международного театра балета. Спектакли будут проходить с 14 января по 24 февраля, и на вечер 6 февраля во Вроцлаве уже полностью раскупили билеты.

Запланированные спектакли Royal Lviv Ballet в Польше Фото: Скриншот

Откуда артисты — на сайте не указано. Указано лишь, что они являются "лучшими солистами", побеждают "на балетных сценах мира" и выигрывали "престижные международные награды".

"Сказочная история в сочетании с гениальной музыкой одного из величайших композиторов — Петра Чайковского познакомит каждого зрителя с прекрасным, волшебным миром классического балета", — говорится в описании спектакля.

Афиша тура Royal Lviv Ballet Фото: kupbilecik.pl

Royal Lviv Ballet: российский след

В 2021 году в Польше уже проходил тур этого театра, только тогда показывали "Щелкунчика" того же Чайковского.

На сайте филармонии было прямо указано, что труппа состоит из российских и украинских артистов балета. В частности, в нее входили солисты Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Большого театра (Москва). С ними "сотрудничали" солисты Национального театра оперы и балета (Киев) и уже упомянутой Львовской оперы.

В 2022 году на ситуацию с такими спектаклями отреагировали в Национальном театре оперы и балета. Там заявили, что новые балетные коллективы с англоязычными названиями, которые ставят Чайковского, не имеют к ним "никакого отношения".

"Наша позиция — изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов — принципиальна, и мы ее придерживаемся неукоснительно", — подчеркнули в театре.

Пост Национальной оперы Фото: Скриншот

Royal Lviv Ballet: есть ли россияне сейчас?

В ZAXID NET со ссылкой на неподтвержденные данные сообщили, что сотрудничество с российскими артистами было завершено после начала полномасштабной войны в Украине.

"Однако ни подтвердить, ни опровергнуть информацию нам не удалось: состав исполнителей засекречен, как военная тайна. О нем не смогли точно ответить даже в театре", — передали журналисты.

Кроме того, одним из руководителей Royаl Lviv Ballet считался народный артист Украины Олег Петрик. Он был солистом Львовской оперы, но в 2021 году с ним не продлили контракт.

"Труппа Royal Lviv Ballet, созданная им, не имеет никакого отношения к нашему театру. Мы так же возмущены фактом выполнения нашим бывшим артистом российского репертуара и спекуляцией брендом нашего театра и города Львова", — заявили журналистам в пресс-службе театра.

В опере отметили, что гастроли их балетной труппы проходят только под официальным брендом и лого.

Фото: Скриншот

После публикации статьи о туре Royаl Lviv Ballet, Петрик сам связался с редакцией. Он сообщил, что такую труппу не создавал, а лишь гастролировал в ее составе до февраля 2022 года. По его словам, в этом году в туре вообще не участвуют львовские артисты.

"Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию мы не можем, поскольку все открытые источники и дальше используют название театра, имена и фотографии львовских артистов", — добавили в СМИ.

Журналисты обратились за комментарием к организаторам тура Royаl Lviv Ballet в Польше, но ответа на момент публикации этого материала не получили.

Фото: Скриншот

Напомним, 7 декабря умер украинский актер Василий Кухарский. Артист служил в ВСУ и несколько месяцев лечился после тяжелых ранений.

В Британии нашли театральную сцену, на которой мог играть сам Уильям Шекспир. Театр был построен еще в 1445 году.